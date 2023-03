Ce PC portable haut de gamme en promo possède une particularité inattendue

L'Asus Zenbook Pro 14 Duo est l'un des rares ordinateurs portables du marché à posséder deux écrans intégrés. Une prouesse qui laisse une question en suspens : pour quoi faire ? On vous explique tout ce qu'il faut savoir sur ce PC actuellement en promotion chez la Fnac.

Deux écrans dans un seul PC portable. Aussi fou que cela puisse paraître, Asus le fait depuis quelques années avec sa gamme Zenbook Duo. Et même s’il est seul sur ce segment, le constructeur a continué d’innover en misant sur l’OLED pour l’écran principal ou en ajoutant un processeur plus puissant. L’Asus Zenbook Pro 14 Duo est l’exemple le plus parlant de toutes ces innovations.

Puce Intel Core i7 de 12ᵉ génération, dalle OLED de 14,5 pouces, 16 Go de RAM, tout est là pour garantir une excellente expérience utilisateur. Un équilibre qui n’a pas manqué de séduire la rédaction de Frandroid qui lui a attribué un 8/10 lors de son test Il bénéficie actuellement d’un prix réduit. En effet, la Fnac propose une remise immédiate de 315 euros à ses adhérents Fnac+, ce qui fait tomber la facture finale à 1 784,99 euros au lieu de 2 099,99 euros.

Un design original, parfait pour les créatifs

Si vous avez jeté un oeil aux photos, il est impossible de ne pas remarquer ce qui fait de ce Asus Zenbook Pro 14 Duo un ordinateur unique. Asus a intégré le ScreenPad Plus, un deuxième écran, tactile, juste au-dessus du clavier. Loin d’être une simple barre tactile, celui-ci mesure 12,7 pouces avec une définition de 2880 x 864 pixels pour un rafraîchissement à 120 Hz. Une véritable prouesse technique lorsque l’on sait que l’Asus Zenbook Pro 14 Duo est un ultrabook particulièrement fin. Une fois refermé, ses 19,6 mm d’épaisseur lui permettent de se glisser très facilement dans un sac à dos et d’être ainsi emmené partout.

Mais quel intérêt d’avoir un deuxième écran intégré ? Un gain de place pour commencer, puisqu’il évite l’encombrement d’un moniteur classique. Mais surtout, Windows le traite comme un écran à part entière. En agissant comme un véritable affichage secondaire, il favorise ainsi le multitâches et permet de désengorger l’écran principal. Par exemple, un vidéaste peut déporter sa bibliothèque de vidéos Adobe Premiere sur le second écran et ainsi n’avoir que la table de montage et le retour vidéo sur la dalle principale.

Le passage d’un écran à l’autre peut aussi bien se faire à l’aide de la souris ou des fonctions tactiles de l’écran qu’avec la touche dédiée située au-dessus du pavé tactile. Petite originalité de design : le pad est logé sur le côté du clavier et non dessous.

Quoi qu’il en soit, cette dalle secondaire plaira aux créatifs qui veulent rapidement croquer une idée, ou tout simplement à celles et ceux qui veulent naviguer plus rapidement dans les menus. Enfin, c’est aussi la garantie d’avoir accès à un deuxième écran où que l’on soit.

Une fiche technique qui gagne en fraîcheur

La présence d’un écran secondaire ne se fait pas au détriment de la qualité de la dalle principale. Sur l’écran principal, Asus troque le LCD pour de l’OLED. Conséquence : l’Asus Zenbook Pro 14 Duo jouit d’un écran à la définition 2880 x 1800 pixels parfaitement calibré, avec une bonne luminosité et un excellent taux de contraste. En plus d’être tactile, l’écran du Asus Zenbook Pro 14 Duo est d’une parfaite fluidité grâce à son taux de rafraîchissement à 120 Hz.

La présence d’un processeur haut de gamme Intel Core i7 de 12e génération (2,3 Ghz / Turbo Mode à 4,7 GHz), de 16 Go de RAM et d’un SSD M.2 PCI NVME de 512 Go ne laisse aucun doute : cet ordinateur s’adresse à un public exigeant en termes de performances. On pense notamment aux créatifs et autres designers qui utilisent de nombreux logiciels d’édition et de retouche. Des outils qui nécessitent de nombreuses ressources que l’Asus Zenbook Pro 14 Duo est à même de leur fournir sans problème.

Asus a également repensé le système de refroidissement du Asus Zenbook Pro 14 Duo. Pour rafraîchir efficacement les deux écrans ainsi que le processeur et la puce graphique, deux ventilateurs silencieux se chargent d’évacuer l’air chaud via deux caloducs. Et grâce à l’architecture AAS Ultra qui élève l’écran secondaire de 20 mm, le rejet d’air chaud est accru de 38 % vis-à-vis d’un refroidissement classique.

Côté connectique, l’Asus Zenbook Pro 14 Duo se pare d’un port micro HDMI, de 4 ports Thunderbolt et d’une prise USB 3.2. Il est donc facile d’y connecter plusieurs périphériques pour transformer son PC portable en centre de travail.

Comment profiter de la remise sur l’Asus Zenbook Pro 14 Duo ?

L’ultime force du Asus Zenbook Pro 14 Duo, c’est la Fnac qui lui offre. L’enseigne fait effectivement fondre le prix de cet excellent PC portable grâce à une remise de 315 euros. On se retrouve ainsi face à un ordinateur vendu 1 784,99 euros au lieu de 2 099,99 euros.

Cependant, pour profiter de cette promotion, il est nécessaire d’être adhérent Fnac+, le programme de fidélité de la Fnac. Outre la possibilité de bénéficier de remises exclusives toute l’année sur une large sélection de produit, la carte Fnac+ donne accès à la livraison illimitée et gratuite. De même, l’adhérent profite d’un tarif préférentiel sur plus de 18 000 spectacles et concerts. Pour adhérer au programme, il suffit de se rendre sur le site de la Fnac.