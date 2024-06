ROG Zephyrus G16 (2024) : le nouveau PC gaming d’Asus troque son défaut pour un point fort

Asus dévoile au Computex un nouveau PC Gaming de la marque ROG Zephyrus, et il ne manque pas d'arguments pour nous séduire.

On connait la gamme Zephyrus depuis plusieurs années, et on en est plutôt fan. Il s’agit de la gamme d’ordinateurs gaming d’Asus ROG avec un design qui reste sobre et plutôt compact.

Au Computex 2024, la marque dévoile une nouvelle version de son ROG Zephyrus G16 qui ne manque pas d’arguments.

Une fiche technique séduisante

Jugez plutôt : un processeur AMD Ryzen de nouvelle génération équipé d’un NPU de 50 TOPS permettant au PC d’être certifié Copilot+ par Microsoft, tout en étant épaulé par une GeForce RTX 4070 de Nvidia avec un TGP de 105W. Vous avez donc le meilleur combo CPU et GPU sous la main pour ce type de machine en 2024. Pour finir le tour de la fiche technique, Asus propose jusqu’à 4 To de stockage PCIe 4.0 (sur deux SSD de 2 To) et jusqu’à 32 Go de LPDDR5X.

Asus oblige, on retrouve un écran Oled de 16 pouces avec de belles caractéristiques : 2560 x 1600 pixels, 240 Hz de rafraîchissement, 100% DCI-P3, une compatibilité G-Sync et Dolby Vision.

Malgré son format compact de 1,75 cm d’épaisseur au maximum (1,49 cm sur le point le plus fin) et son poids de 1,85 kg, Asus n’a pas sacrifié la connectivité de la machine. On retrouve ainsi un port USB-C USB 4, un USB-C USB 3.2 Gen 2, deux ports USB-A 3.2 Gen 2, mais aussi un lecteur de carte SD plein format, un port jack et un port HDMI 2.1.

Sortie dès cet été

Il ne faudra pas attendre trop longtemps pour mettre la main sur cette nouvelle référence puisque le lancement en France est prévu le 15 juillet 2024.

L’Asus ROG Zephyrus G16 (2024) GA605 sera proposée à partir de 2 799 euros. Un prix sacrément salé, mais malheureusement dans la norme pour cette gamme de machines.