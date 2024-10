Pour son laptop Zephyrus G16, Asus a choisi les meilleurs composants et les a mis dans le plus beau des PC

Avec son laptop haut de gamme ROG Zephyrus G16 (2024), Asus est parvenu à décrocher le Graal : un PC portable élégant et très fin embarquant les composants les plus puissants du moment. Une machine de guerre taillée pour le jeu vidéo… et l’IA.

Le PC portable ROG Zephyrus G16 2024 (GA605) // Source : Johana Hallman pour Humanoid xp

Connaissez-vous la gamme Zephyrus d’Asus ? Elle existe depuis 2017 et elle occupe une place à part dans le catalogue de PC portables du constructeur taïwanais : il s’agit de PC très haut de gamme qui embarquent les dernières et meilleures technologies du moment. Dans cette gamme, Asus met toujours un point d’honneur à ce que ses machines soient les plus fines et les plus élégantes possibles.

La dernière itération en date, le ROG Zephyrus G16 (2024) GA605, embarque le meilleur de 2024 : écran OLED 2,5K 240 Hz, processeur 12 cœurs de dernière génération d’AMD (AMD Ryzen AI 9 HX 370) ainsi qu’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070. Le plus remarquable avec cette machine est sans conteste que l’ensemble des composants tient dans un châssis qui ne dépasse pas les 1,64 centimètre d’épaisseur pour un poids de 1,85 kilogramme. Il a été noté 9/10 par la rédaction de Frandroid lors de son test.

ROG Zephyrus G16 (2024) GA605 : le mariage réussi de la portabilité et des performances

Si je vous demande de visualiser un laptop gamer, il y a de bonnes chances que la première image qui vous vienne en tête soit un énorme pavé noir, épais, lourd et bardé de LED. Les acheteurs de ces appareils se sont résignés : pour privilégier les performances et le refroidissement, le design et la finesse sont souvent sacrifiés.

Ce n’est pas le cas du ROG Zephyrus G16 (2024) GA605. Ce PC portable fait dans la légèreté et l’élégance. Malgré son écran de 16 pouces, ce ROG Zephyrus G16 affiche à peine 1,85 kg sur la balance. Ajoutez à cela une épaisseur de 1,64 cm seulement quand il est replié et on tient là presque un ultrabook.

Le Zephyrus G16 2024 est un PC très fin, mais doté d’une connectique très complète. // Source : OtaXou

Côté design, Asus a fait le choix de la sobriété. Le coloris blanc de la coque souligne l’aspect luxueux de la machine. Sur l’extérieur de l’écran se trouve une unique barre de LED blanche, appelée Dot Matrix, qui permet de visualiser le pourcentage de batterie restante. Côté clavier et trackpad, Asus est allé à l’essentiel et au pratique : un clavier composé de switchs chiclet aux touches bien espacées et un gigantesque trackpad pour travailler confortablement en déplacement.

Facilement transportable, vous n’aurez pas honte de sortir ce ROG Zephyrus G16 (2024) GA605 en public. Mais le véritable tour de force d’Asus, c’est bien d’avoir choisi les meilleurs composants de cette année. Il possède la meilleure technologie d’écran du moment, le meilleur processeur mobile du moment et la meilleure carte graphique pour un PC aussi fin.

Un écran OLED de haute volée

Depuis quelques années maintenant, Asus s’efforce d’intégrer de l’OLED sur l’ensemble de ces gammes de PC portables. La dalle de 16 pouces 2,5K (2560 x 1600 pixels) du ROG Zephyrus G16 n’y échappe pas. Cet écran aux noirs parfaits bénéficie par ailleurs d’une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz, parfaite pour les joueurs, et d’un Delta E moyen de 1,62, parfait pour les créatifs.

L’écran OLED du Zephyrus G16 2024 est parfaitement calibré aussi bien pour les joueurs que pour les créatifs. // Source : Johana Hallman pour Humanoid xp

Processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370 : bien plus qu’un simple processeur

La particularité principale du ROG Zephyrus G16 (2024) GA605 provient essentiellement de son processeur, le Ryzen AI 9 HX 370 d’AMD. Ce n’est d’ailleurs pas un simple processeur. Cette puce embarque en effet 12 cœurs (et 24 threads) pour une fréquence maximale de 5,1 GHz. Douze cœurs qui cachent un eGPU et surtout le NPU (une puce dédiée à l’IA) le plus puissant du moment sur des PC portables avec une puissance affichée de 50 TOPS. C’est simple : c’est l’une des puces les plus efficaces du moment sur des machines mobiles.

L’Asus ROG Zephyrus G16 2024 (GA605) // Source : OtaXou

NVIDIA GeForce RTX 4070 : une valeur sûre, dans tous les domaines

Enfin, pour assurer la partie graphique, Asus a fait le choix logique de se tourner vers Nvidia et son excellente GeForce RTX 4070. Faut-il encore présenter cette carte capable de faire tourner n’importe quel jeu à plus de 60 FPS en QHD ? Non. Mais cette carte graphique n’est pas utile que pour les jeux vidéo. Elle est aussi là pour améliorer la vitesse de création, de génération et de production des applications créatives… et des applications dédiées à l’IA.

Faire tourner Cyberpunk 2077 avec les effets de ray tracing à fond n’est pas un problème pour ce PC portable. // Source : Johana Hallman pour Humanoid xp

L’intelligence artificielle au cœur du ROG Zephyrus G16 (2024)

Si la GeForce RTX 4070 est capable de faire tourner aussi bien les jeux vidéo les plus gourmands de 2024, c’est parce qu’elle s’appuie sur de nombreuses technologies exclusives à Nvidia. Les développeurs les intègrent désormais de manière quasi systématique.

C’est le cas du DLSS : une fois activé, le jeu va demander à la carte graphique de générer par l’IA le rendu des environnements ou des décors d’un jeu plutôt que de les faire calculer directement par la carte. Dans les faits, l’activation de cette option se traduit bien souvent par une multiplication du nombre d’images par secondes pouvant aller jusqu’à deux ou trois.

L’activation du DLSS dans les jeux 2K ou 4K permet de gagner des dizaines de fps. // Source : Nvidia

Avec le DLSS 3.5, Nvidia a par ailleurs poussé cette technique de génération de rendu encore plus loin. Avec le frame generation, les développeurs permettent ainsi à la carte graphique de générer entièrement une ou plusieurs images du jeu pour gagner en fluidité. Une technologie aujourd’hui uniquement possible avec les cartes graphiques de Nvidia.

Nvidia Studio : des pilotes pour accélérer la vie des créatifs

En un clic, dans l’application Nvidia App, il est possible de changer les pilotes de sa carte graphique GeForce. En passant sur les pilotes Studio, les applications créatives deviennent soudainement plus rapides quand il s’agit d’exporter des contenus et donc de gagner du temps.

Les cartes graphiques Nvidia sont beaucoup plus rapides quand il s’agit d’exporter une vidéo pro-res 8K de 58 Go sur DaVinci.

DaVinci Resolve, Blender, Premiere Pro, Maya Arnold ou encore Photoshop, les applications qui bénéficient de l’accélération des pilotes Studio se comptent aujourd’hui en centaine.

Il n’y a pas plus rapide que les GeForce pour générer des images ou de la vidéo IA

L’ultime avantage des cartes graphiques Nvidia, c’est qu’elles sont désormais tout à fait capables de produire ou de générer des images, du texte ou des vidéos IA en local, sans passer par des serveurs. Grâce aux différentes API conçues par les ingénieurs de Nvidia, les cartes graphiques RTX de génération 30 et 40 sont aujourd’hui les plus performantes dans ce domaine.

Sur les logiciels de benchmark ON1 Resize AI, la GeForce RTX 4070 du ROG Zephyrus G16 (2024) est ainsi capable d’upscaler 5 images à 200 % en 87 secondes seulement. Il en faut 214 au NPU intégré au processeur AMD de ce même PC portable. Une différence qui s’explique essentiellement par la différence de puissance entre les deux composants : le NPU d’AMD plafonne à 50 TOPS, contre 321 TOPS pour la RTX 4070.

Autrement dit, que ce soit avec Comfy UI, Automatic 1111 ou Topaz video AI, la génération en local d’images ou de vidéos est grandement simplifiée avec un tel PC. Un PC portable polyvalent donc, qui se destine aussi bien aux joueurs, aux créatifs, mais aussi aux chercheurs.

Où trouver le ROG Zephyrus G16 (2024) GA605 ?

Le nouveau PC portable d’Asus est disponible chez les principaux marchands en ligne français. Trois modèles sont disponibles :