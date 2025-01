Le top 3 des meilleurs PC portables de l’année 2024 chez Frandroid

Des ordinateurs portables, on en voit passer des fournées tout au long de l’année. Lesquels nous ont marqués parmi ceux que nous avons testés ?

L’année 2024 a vu défiler des modèles de PC portables toujours plus performants, autonomes et polyvalents. Parmi les nombreux appareils passés sous nos mains, trois se sont démarqués : le MacBook Air M3, qui brille par l’efficacité de sa puce Apple Silicon ; le Zenbook S 14 d’Asus, un bijou d’élégance et de mobilité ; et l’Asus Zephyrus G16, un incontournable pour les gamers et créatifs à la recherche de puissance. Voici pourquoi ces trois modèles méritent leur place sur le podium de l’année 2024.

Asus Zenbook S 14 (UX5406) Un des meilleurs ultraportables

Qui dit ordinateur portable, dit Asus ! La marque s’est notamment illustrée grâce à l’adoption de dalles Oled. Le Zenbook S 14 ne fait pas exception en la matière avec une superbe dalle Oled au rafraîchissement maximal de 120 Hz et parfaitement calibrée.

Côté performances, le laptop intègre une puce Intel Core Ultra 258V (la 2e génération des Intel Core), qui lui permet de s’atteler à de nombreuses tâches sans montrer de signes de faiblesse. La partir GPU est particulièrement réussie. Et cette puce fait des miracles sur l’autonomie : comptez une vingtaine d’heures à l’usage.

Ce laptop avait d’ailleurs remporté l’Award du meilleur PC portable cette année chez nous. Pour de plus amples informations, lisez notre test de l’Asus Zenbook S 14.

Apple MacBook Air 13 M3 2024 Le MacBook par excellence

Apple n’a plus vraiment besoin de prouver l’efficacité et la fiabilité de ses MacBook. Le MacBook Air M3, sorti début 2024, est un bon cru. Il l’est d’autant plus qu’en fin d’année, Apple a passé le modèle de base en 16 Go au lieu de 8 Go de RAM, sans augmentation de prix.

Parfaitement équilibré, le MacBook Air M3 de 13 pouces est le modèle idéal d’ultraportable. Élégant, compact, puissant grâce à la puce Apple M3, qui ne chauffe ni ne souffle, il est aussi un des ultrabooks les plus endurants du marché en restant une quinzaine d’heures loin d’une prise.

Un must-have facile à recommander pour celles et ceux qui acceptent de faire une croix sur Windows (et sur le gaming).

Pour tout savoir sur lui, rendez sur notre test complet.

Asus ROG Zephyrus G16 2024 (GA605) Le top pour les créatifs

Le Zephyrus G16 d’Asus est disponible avec une configuration Intel ou AMD. Nous avons eu une petite préférence pour la version AMD, équipée de la toute récente puce Ryzen AI 9 HX, un SoC à 12 cœurs. En fonction des configurations, on a droit à une RTX 4060 ou 4070 qui tient parfaitement ses promesses.

Le modèle fera le bonheur des créatifs et des gamers qui pourront emmener ce PC à la large dalle de 16 pouces un peu partout (seulement 1,85 kilogramme sur la balance). Il se distingue par sa connectique complète, son écran OLED de toute beauté et son design élégant, qui se démarque notamment avec son immense pavé tactile.

Pour plus de détails, rendez-vous sur le test du Zephyrus G16 version AMD.

L’Asus ROG Zephyrus G16 2024 (GA605)

