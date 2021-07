Beoplay EQ : Bang & Olufsen s’attaque aux AirPods Pro avec ses écouteurs à réduction de bruit

La marque danoise Bang & Olufsen a dévoilé ses premiers écouteurs à réduction de bruit active, les BeoPlay EQ. Ceux-ci profitent également du codec aptX Adaptive.

Dans le domaine des écouteurs sans fil, Bang & Olufsen n’en est pas à son coup d’essai. La marque danoise a déjà lancé plusieurs générations d’écouteurs sans fil sous le nom de Beoplay E8. Néanmoins, il manquait encore au constructeur une paire d’écouteurs dotée d’une fonction de réduction de bruit active. C’est désormais chose faite avec l’annonce, ce jeudi, des nouveaux Bang & Olufsen Beoplay EQ.

Ces nouveaux écouteurs sans fil sont en effet les premiers de Bang & Olufsen à être équipés d’une réduction de bruit dynamique. Pour ce faire, chaque écouteur est équipé de trois microphones dont deux vont être mis à contribution pour la réduction de bruit afin d’analyser en temps réel les sons extérieurs pour produire une inversion de phase et les réduire. Un mode transparence est également intégré aux écouteurs.

Des écouteurs compatibles avec l’aptX Adaptive

Concernant la restitution sonore, les Beoplay EQ sont équipés de transducteurs électrodynamiques plutôt compacts avec un diamètre de 6,8 mm. L’application Bang & Olufsen sur smartphone permettra quant à elle de modifier la signature sonore des écouteurs grâce à un égaliseur intégré. Les écouteurs sont par ailleurs compatibles avec les deux codecs audio Bluetooth les plus répandus du marché, le SBC et l’AAC, mais également avec l’aptX Adaptive, le plus abouti des codecs de Qualcomm.

De quoi proposer un débit allant jusqu’à 420 kbps avec une latence réduite à 50 ms sur l’ensemble des smartphones Android. En parlant de Bluetooth, signalons que les Bang & Olufsen Beoplay EQ sont compatibles avec la version 5.2 de la norme sans fil.

Du côté de l’autonomie, Bang & Olufsen annonce jusqu’à 6,5 heures d’utilisation des écouteurs avec réduction de bruit active et 7,5 heures en mode passif. Une durée qui peut être étendue à 20 heures avec la station de charge. Par ailleurs, le boîtier, doté d’une batterie de 340 mAh — contre 85 mAh pour les écouteurs — peut être rechargé à l’aide du câble USB-C fourni, ou à l’aide de la charge sans fil, compatibilité Qi oblige.

Les écouteurs Bang & Olufsen Beoplay EQ seront disponibles à compter du 19 août prochain. Deux versions seront proposées, noir ou sable, toutes deux au prix de 399 euros.