Beoplay EQ : les écouteurs Bluetooth premium de B&O sont à moitié prix

Bang & Olufsen fait partie de ces enseignes spécialisées dans les équipements audio et proposant dans son catalogue une flopée de produits haut de gamme. Mais comme vous vous en doutez, ce n'est pas donné. Les écouteurs Bluetooth Beoplay EQ sont par exemple à un prix démesuré, ils ne sont pourtant pas plaqués en or ou garnis en peau de vison, mais ils offrent des performances haut de gamme. Heureusement, une promotion sur la Fnac fait passer le prix de ces écouteurs de 399 euros à 199,99 euros.

Après des casques audio haut de gamme, le danois Bang & Olufsen décide de marcher sur les plates-bandes d’Apple et de concurrencer ses AirPods Pro avec des écouteurs Bluetooth de même calibre. Si la firme scandinave n’en est pas à son coup d’essai sur le marché des écouteurs Bluetooth, les Beoplay EQ sont le premier modèle à intégrer une réduction de bruit active. En ce moment, les Beoplay EQ profitent d’une remise de 50 %.

Les écouteurs sans fil Bang & Olufsen Beoplay EQ en quelques points

Une réduction de bruit excellente

Compatibles avec le codec aptX Adaptive

La finition et des matériaux premium

Au lieu de 399 euros habituellement, les Bang & Olufsen Beoplay EQ sont maintenant disponibles en promotion à 199,99 euros chez la Fnac.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les Bang & Olufsen Beoplay EQ. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter le Bang & Olufsen Beoplay EQ au meilleur prix ?

Des performances sonores excellentes

Autant dire qu’à ce tarif, la restitution sonore des Beoplay EQ se doit d’être irréprochable. Les transducteurs électrodynamiques de 6,8 mm délivrent un son spatial équilibré et auquel nous n’avons rien à ajouter, si ce n’est que les aigus ne sont pas assez mis en avant. En tout cas, les médiums sont impeccables et les basses bien présentes. D’ailleurs, les écouteurs sont compatibles avec les codecs audio Bluetooth SBC et AAC, mais également aptX Adaptive. Ce dernier est très peu répandu, mais il promet un haut débit et une latence réduite à 50 ms.

Cependant, là où les Beoplay EQ séduisent particulièrement, c’est au niveau de la réduction de bruit active et dynamique qui est tout bonnement excellente. Selon le niveau sonore de votre environnement extérieur, les écouteurs vont calibrer tout seul le niveau d’isolation. Ils bénéficient également d’un mode Transparence. Enfin, les six microphones des deux écouteurs sont capables de filtrer les sons autour de vous lorsque vous passez un appel et ainsi rester compréhensible, même dans un environnement bruyant.

À ce prix, les Beoplay EQ sont-ils parfaits ?

Pas de plaquage en or ni de peau de vison, mais de l’aluminium anodisé qui, en plus d’être plus esthétique, est résistant à la corrosion, aux traces, aux rayures et aux fortes températures. Les écouteurs sont également livrés avec quatre paires d’embouts en silicone et une paire en mousse à mémoire de forme confortable et isolante. Le boîtier est lui aussi en aluminium et dispose d’une base en caoutchouc compatible avec la charge sans fil Qi ainsi que d’un port USB-C.

L’autonomie s’élève à 20 heures en utilisation normale, ce qui est dans la moyenne de la concurrence, et ce chiffre tombe à 6 ou 7 heures avec la réduction de bruit active. Vous pouvez aussi paramétrer vos écouteurs grâce à l’application de Bang & Olufsen, mais il est dommage que celle-ci ne propose pas plus d’options de personnalisation, pour la réduction de bruit par exemple.

Ces écouteurs ne sont pas parfaits dans la mesure où la perfection n’existe pas, mais les performances qu’ils nous offrent peuvent rarement être égalés. En tout cas, ils valent parfaitement le prix réduit grâce à la promotion de la Fnac.

Le meilleur des écouteurs sans fil

Afin de comparer les Bang & Olufsen Beoplay EQ avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écouteurs Bluetooth du moment.

Nos confrères de Numerama lancent Watt Else, leur newsletter dédiée à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici pour être certain de recevoir le premier numéro !