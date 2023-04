Bang and Olufsen : les écouteurs premium Beoplay EQ sont à -64 % ce week-end

Les Beoplay EQ sont les premiers écouteurs sans fil de Bang & Olufsen dotés de la réduction de bruit active. Ces true wireless sont d'habitude vendus à un prix plutôt élevé, mais actuellement, il est possible de les trouver à 144,50 euros au lieu de 399,99 euros à la Fnac.

Après avoir lancé des casques ultra design, mais également des écouteurs sans fil comme les Beoplay E8, la marque danoise Bang & Olufsen a fait son entrée, en 2021, sur le marché des écouteurs Bluetooth dotés de la réduction de bruit active. Avec ses Beoplay EQ, le constructeur a souhaité concurrencer les AirPods Pro. Et, il faut dire que le résultat est plutôt convaincant. Si vous souhaitez vérifier par vous-même, sachez que les Beoplay EQ bénéficient d’une énorme réduction de 64 % sur leur prix d’origine.

Les atouts des Beoplay EQ de B&O

Une bonne réduction de bruit active

Compatibles avec le codec aptX Adaptative

Une autonomie satisfaisante

Initialement proposés à 399,99 euros, puis réduits à 169,99 euros, les Bang & Olufsen Beoplay EQ sont désormais disponibles à 144,50 euros à la Fnac grâce à une remise immédiate de 230 ainsi que d’une réduction de 15 % appliquée une fois le produit ajouté au panier.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les Bang & Olufsen Beoplay EQ. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Bang & Olufsen Beoplay EQ au meilleur prix ?

Une réduction de bruit active efficace

Bang & Olufsen se démarquent souvent par leur design très pointu et aux lignes épurées. Les Beoplay EQ bénéficient, eux aussi, de finitions soignées, d’un coloris noir très sobre, et sont recouverts d’aluminium anodisé résistant aux traces, rayures ou encore aux fortes températures. Afin que les écouteurs soient bien adaptés à leur utilisateur, quatre paires d’embouts en silicone et une paire en mousse à mémoire de forme isolante sont fournis avec les écouteurs. Ainsi, insérés dans le conduit auditif, les Beoplay EQ pourront assurer une bonne isolation passive, indispensable pour offrir une bonne réduction de bruit active.

Justement, celle proposée par ces Beoplay EQ est tout à fait convaincante. Selon le niveau sonore de votre environnement extérieur, les écouteurs pourront calibrer le niveau d’isolation, et les six microphones filtreront les sons environnants, y compris lorsque vous passez un appel dans un endroit bruyant. Concrètement, sur chaque écouteur, deux microphones se chargeront d’analyser en temps réel les sons extérieurs pour produire une inversion de phase et les réduire. Un mode « transparence » est aussi disponible pour écouter ce qui vous entoure sans avoir besoin d’ôter les écouteurs de vos oreilles.

De bonnes performances sonores

Les Beoplay EQ se démarquent aussi par leur qualité sonore : équipés de transducteurs électrodynamiques plutôt compacts de 6,8 mm, ils pourront délivrer un son spatial équilibré. On regrettera peut-être des aigus qui ne sont pas assez mis en avant. Ajoutons à cela une compatibilité avec les codecs audio Bluetooth SBC et AAC, mais également aptX Adaptive, le codec le plus abouti de Qualcomm qui promet notamment une latence de 50 à 80 ms et un haut débit. Sur l’application de la marque, vous pourrez également modifier la signature sonore des écouteurs grâce à un égaliseur intégré.

Enfin, côté autonomie, la marque promet 6,5 heures d’utilisation des écouteurs avec réduction de bruit active et 7,5 heures en mode passif. Le boîtier est quant à lui doté d’une batterie de 340 mAh et peut être rechargé via USB-C, ou à l’aide de la charge sans fil.

Si vous souhaitez comparer les Bang & Olufsen Beoplay EQ avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs Bluetooth du moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.