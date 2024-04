Beats lance son Solo 4, un casque audio compact qui mise sur la qualité audio

Beats a présenté son nouveau casque supra-aural au format compact, le Beats Solo 4.

Les rumeurs bruissaient depuis quelques semaines et Beats a finalement mis fin au suspense ce mardi. En plus de ses nouveaux écouteurs Solo Buds, la marque du groupe Apple a dévoilé son nouveau casque Bluetooth au format compact, le Beats Solo 4.

Il faut dire que ça fait quelques annĂ©es que la marque amĂ©ricaine n’avait pas renouvelĂ© sa gamme Solo. Le Beats Solo Pro date de fin 2019 tandis que le Beats Solo 3 a Ă©tĂ© lancĂ© en 2016. Si Beats a entre-temps actualisĂ© ses modèles Studio Ă rĂ©duction de bruit, notamment avec le Beats Studio Pro, le constructeur renouvelle dĂ©sormais son entrĂ©e de gamme.

Le Beats Solo 4 est ainsi, dans la veine des prĂ©cĂ©dents modèles « Solo » de Beats, un casque supra-aural. Cela signifie que les coussinets viennent donc se poser directement sur le pavillon de l’oreille et ne l’englobent pas. Il profite par ailleurs d’un poids lĂ©ger de 217 grammes et d’un design pliable permettant de le ranger facilement dans un sac Ă main ou une grande poche de veste.

Le Beats Solo 4 profite par ailleurs de transducteurs dynamiques de 40 mm conçus, selon le constructeur, pour fournir un son puissant sans saturation. Concernant les codecs, il faudra cependant se contenter du SBC et de l’AAC. Par ailleurs, le casque est dĂ©muni de rĂ©duction de bruit active et il faudra donc s’appuyer uniquement sur l’isolation passive pour espĂ©rer ĂŞtre coupĂ© des bruits extĂ©rieurs. Toujours sur l’aspect acoustique, Beats a rendu son casque compatible avec l’audio spatial Ă la sauce Apple en le dotant d’un gyroscope et d’un accĂ©lĂ©romètre pour analyser les mouvements de la tĂŞte.

Un casque compatible iPhone et Android

Comme toujours chez Beats, le casque est compatible aussi bien avec l’Ă©cosystème Apple (application Localiser, appairage rapide, Siri) qu’avec les smartphones Android (appairage Google Fast Pair, application Localiser mon appareil). Il permet Ă©galement de basculer entre deux sources Ă condition qu’elles fassent partie du mĂŞme Ă©cosystème logiciel (Apple ou Google).

Concernant l’autonomie, le Beats Solo 4 est annoncĂ© avec une autonomie gargantuesque de 50 heures, tandis que 10 minutes de charge permettent de profiter de 5 heures d’Ă©coute. Par ailleurs, comme c’Ă©tait dĂ©jĂ le cas avec les prĂ©cĂ©dents casques de Beats, le Solo 4 peut ĂŞtre connectĂ© au smartphone en USB-C pour profiter d’un son sans perte tout en le rechargeant. Il est en outre dotĂ© d’une prise casque.

Le casque Beats Solo 4 sera disponible jeudi 2 mai en trois coloris : noir, rose ou bleu. Il sera affiché en France au prix de 229,95 euros.