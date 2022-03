Bowers & Wilkins dévoile sa nouvelle barre de son, la Panorama 3, sobre et connectée

Le fabricant anglais d'enceintes Bowers & Wilkins dévoile aujourd'hui une nouvelle barre de son haut de gamme, la Panorama 3, pensée pour une utilisation connectée et autonome.

Après deux premiers modèles Panorama, Bowers & Wilkins propose enfin une troisième itération de sa barre de son. Presque une décennie après la Panorama 2, la Panorama 3 propose un design plus élégant et se veut comme une solution tout-en-un, connectée et moderne.

Une barre de son Dolby Atmos connectée

La nouvelle Panorama est donc une barre de son home-cinéma, compatible Dolby Atmos, proposée à 1000 euros par le spécialiste anglais. Avec son mètre vingt de long, son coloris gris foncé et sa finition entièrement mate grâce au tissu utilisé, la Panorama 3 mise tout sur la sobriété. Comme il s’agit d’un modèle tout-en-un, Bowers & Wilkins a volontairement fait l’impasse sur une sortie pour brancher un caisson de basse.

Bowers & Wilkins, Panorama 3 // Source : Bowers & Wilkins Bowers & Wilkins, Panorama 3 // Source : Bowers & Wilkins Bowers & Wilkins, Panorama 3 // Source : Bowers & Wilkins

La nouvelle barre de son a droit à tout un tas de connectivités sans fil : Bluetooth 5, AirPlay 2, Spotify Connect, ainsi qu’une compatibilité avec Alexa, l’assistant vocal d’Amazon. Reliée à l’application B&W Music App, la barre pourra en outre fonctionner de pair avec tout service de streaming musical, mais aussi être contrôlée et reliée à d’autres enceintes de la marque.

Côté connectique, on trouve un port HDMI eARC, une entrée optique Toslink et une prise Ethernet. Les contrôles peuvent d’ailleurs se faire au choix via la télécommande ou bien sur le discret panneau tactile placé au centre.

Sur la partie son, la Panorama 3 prend en charge le Dolby Atmos pour un effet immersif et une reproduction audio 3D. Le tout est propulsé par 13 haut-parleurs individuels, pour une puissance totale de 400 W d’amplification. Elle dispose notamment de deux woofers de 100 mm pour la reproduction des basses, placés sur le dessus.

Bowers & Wilkins propose la Panorama 3 à 999 €. Elle sera disponible sous peu.

