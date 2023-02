Dell XPS 15 et 17 : aïe, le prix de la nouvelle génération fait mal

Dell, comme de nombreuses autres marques, met à jour ses configurations en ce début d'année. Et comme on pouvait s'y attendre, les prix grimpent.

En janvier, lors du CES 2023, Intel et Nvidia ont annoncé leurs nouveaux composants pour PC portables. Respectivement, nous avons donc eu droit à de nouveaux processeurs Intel Core de 13e génération (Raptor Lake), et des GPU Ada Lovelace, les fameuses RTX 40. Tout naturellement, les constructeurs d’ordinateurs présentent donc depuis leur génération 2023 de PC embarquant toute cette puissance.

Ce 28 février, c’est au tour de Dell de lever le voile sur ses XPS 15 et XPS 17, des monstres de productivité qui voient leur prix grimper significativement. C’est la crise !

Dell XPS 15 2023

Le Dell XPS 15 de 2023 reprend dans les grandes lignes ce que propose son prédécesseur, avec une actualisation de ses composants afin de rester à la page. On retrouve l’écran de 15,6 pouces de diagonale, en Full HD+ LCD ou en 3,5 K OLED selon la configuration, la même finesse de 18 mm, une batterie de 86 Whr et le même design. Comme sur la précédente génération, on découvre donc deux ports Thunderbolt 4 (USB-C), un USB-C 3.2 Gen 2, un lecteur de cartes SD et un port jack 3,5 mm.

C’est donc au niveau de la puissance que l’on va trouver du neuf. Pour son CPU, pas de surprise : c’est de l’Intel Core de 13e génération, de l’i5-13500H à l’i9-13900H en passant par l’i7-13700H. Précisons que la puce réseau se contente du Wi-Fi 6, sans pousser jusqu’au Wi-Fi 6E.

Pour le GPU, c’est un peu plus étonnant. On peut évidemment choisir une nouvelle configuration Nvidia (RTX 4050, RTX 4060 ou RTX 4070), mais aussi une configuration Intel Arc A370M qui devrait permettre de réduire la facture finale (mais on va revenir sur ce point).

Dell XPS 17 2023

Sur le Dell XPS 17, on retrouve peu ou prou la même configuration. Un écran de 17 pouces en 4K UHD+ ou FHD+ (en LCD pour les deux), une batterie de 97 Whr, 4 ports Thunderbolt 4, un lecteur de cartes SD et un port jack.

C’est donc le couple CPU/GPU qui est mis à jour avec strictement les mêmes configurations que son petit frère au niveau du CPU, mais un GPU qui monte jusqu’à la RTX 4080 en faisant l’impasse sur l’Arc A370M.

La mémoire vive s’étale de son côté de 8 à 64 Go en DDR5 sur les deux PC (XPS 15 et XPS 17), tandis que le stockage est assuré par un SSD de 512 Go à 4 To en PCIe 4.

Un prix en (forte) hausse

Mais venons-en à la véritable nouveauté de cette gamme : son tarif. Le prix du XPS 15 débute à 2099 euros dans sa configuration la plus basique et celui du XPS 17 à 3199 euros.

L’année dernière, le XPS 15 débutait à 1700 euros et le XPS 17 à 2600 euros. C’est donc de 400 à 600 euros de différence pour accéder aux nouvelles générations. Notons que ce tarif doit valoir pour le XPS 15 avec une Arc A370M, tandis que l’année dernière le premier prix contenant une RTX 3050. Précisons que selon PCWorld, l’Arc A370M propose justement des performances comparables à cette RTX 3050.

Le détail des prix de chaque configuration n’est pas encore connu pour le moment et la sortie de ces deux PC est prévue au printemps.

