Les Dell XPS 15 et 17 passent à l’Intel Core 12e Gen

Dell vient d'annoncer ses nouveaux XPS 15 et XPS 17 de 2022. La principale différence : le passage à un processeur Intel Core H-Series de 12e génération.

C’est la saison des nouveaux Dell ! Le constructeur américain vient de dévoiler ses nouveaux PC portables de sa gamme phare, les XPS 15 et XPS 17 cru 2022. Au premier regard, pas de surprise : il s’agit bien de Dell XPS, avec les mêmes lignes et la même apparence. À dire vrai, il s’agit essentiellement d’une mise à jour pour embarquer la dernière génération de processeur Intel, le Core H-Series de 12e génération.

XPS 15 et XPS 17 peuvent être configurés aussi bien avec un Core i5 (12500H, 12 cœurs), un Core i7 (12700H, 14 cœurs) ou un Core i9 (12900HK, 14 cœurs), avec 8, 16, 32 ou 64 Go de RAM (DDR5 4800 MHz). Pour le GPU, on retrouve la traditionnelle puce UHD Graphics, l’Iris Xe Graphics ou un GPU GeForce. Pour le XPS 15, comptez sur une RTX 3050 ou RTX 3050 Ti (40 W), et pour le XPS 17 sur une RTX 3050 ou RTX 3060 (60 W). Enfin, pour le stockage, on a le choix entre 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To ou 4 To dans la configuration de base, avec la possibilité de monter jusqu’à 8 To (2x 4 To).

Du côté des écrans, rien de neuf non plus, on retrouve différentes configurations, du Full HD à la 4K, avec une déclinaison OLED tactile pour le XPS 15.

Sortie à la fin du mois

L’attente ne sera pas de longue durée puisque Dell a prévu de commercialiser les XPS 15 et XPS 17 à partir du 29 mars. Le modèle de 15 pouces sera proposé à partir de 1699 euros, tandis que le modèle de 17 pouces débutera à 2599 euros. Pour ce dernier, l’option RTX 3060 sera néanmoins disponible qu’en avril.

