Devialet lance la Mania, sa première enceinte nomade en haute-fidélité

Devialet a présenté sa toute première enceinte nomade dotée d'une batterie, la Devialet Mania. Une petite enceinte qui n'en oublie pas les graves.

Si Devialet s’est longtemps contenté de proposer différentes déclinaisons de son enceinte Phantom, le constructeur français semble accélérer le pas cette année. Après ses écouteurs Devialet Gemini lancés il y a deux ans, puis la barre de son Devialet Dione disponible depuis mars dernier, Devialet s’attaque désormais aux enceintes nomades avec son nouveau modèle d’enceinte connectée, la Devialet Mania.

Présentée ce 7 novembre, la Devialet Mania est une enceinte stéréo tout en rondeur, compatible à la fois Bluetooth et Wi-Fi. On a droit à une enceinte au gabarit plutôt compact de 176 x 193 x 139 mm et d’un poids de 2,3 kilogrammes. Surtout, contrairement à la Devialet Phantom, la Devialet Mania est une enceinte nomade et peut donc être utilisée en extérieur grâce à sa batterie intégrée. Il s’agit en fait d’une batterie de 3200 mAh qui se recharge en USB-C à 30 W et permet, selon le constructeur français, jusqu’à 10 heures d’autonomie, avec une recharge complète en trois heures.

Une enceinte capable de délivrer des basses jusqu’à 30 Hz

Enceinte Devialet oblige, la Mania mise avant tout sur la qualité sonore et embarque, pour ce faire, rien de moins que quatre haut-parleurs large bande en aluminium de 25 W et deux woofers de 38 W, spécialement conçus pour la restitution des fréquences graves. Selon Devialet, cette architecture sonore devrait permettre d’atteindre un volume de 95 dB SPL à un mètre de distance. Surtout, la bande passante annoncée par Devialet couvre les fréquences sonores de 20 000 Hz dans les aigus jusqu’à 30 Hz dans les graves. L’architecture promet quant à elle une restitution sonore à 360 degrés autour de la pièce.

L’enceinte Devialet Mania // Source : Devialet L’enceinte Devialet Mania // Source : Devialet

Du côté de la connectique, la Devialet Mania profite non seulement d’une connexion Bluetooth 5.0 (compatible avec les codecs AAC et SBC uniquement), mais également d’une connexion Wi-Fi pour assurer une compatibilité avec AirPlay et Spotify Connect. L’enceinte est ainsi compatible multiroom grâce à AirPlay 2 pour l’écosystème Apple. La Devialet Mania est également dotée de microphones afin d’utiliser l’assistant vocal d’Amazon, Alexa, afin de lancer des titres en Wi-Fi. Un bouton va cependant permettre de désactiver le microphone manuellement.

L’enceinte Devialet Mania est disponible dès ce lundi en deux versions : le modèle de base en gris ou noir, à 790 euros, et la déclinaison dorée Opéra de Paris, à 990 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.