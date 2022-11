Mavic 3 Classic : DJI lance un drone qui se concentre sur l’essentiel à prix bien plus contenu

DJI a dévoilé son nouveau Mavic 3 Classic, un drone doté d'un grand capteur au format 4/3 avec un objectif ultra grand-angle, mais sans téléobjectif.

Un an après l’annonce du DJI Mavic 3, le constructeur chinois vient de présenter son nouveau drone milieu de gamme. Néanmoins, l’heure n’est pas encore à la quatrième génération de drone, mais à une version plus sobre, baptisée logiquement « DJI Mavic 3 Classic ».

Ce nouveau modèle vient en fait compléter une gamme de drones qui s’est considérablement étoffée en un an depuis la sortie du Mavic 3, avec les déclinaisons Mavic 3 Ciné, Mavic 3 Enterprise et Mavic 3 Thermal, destinées aux professionnels.

Logiquement, on va retrouver sur ce nouveau DJI Mavic 3 Classic un capteur photo et vidéo similaire à celui du Mavic 3. Il s’agit donc d’un capteur au format 4/3, équivalent donc à ce qu’on retrouve sur un appareil photo Panasonic Lumix GH6, avec une définition de 20 mégapixels. Pour l’enregistrement de photos, la DJI Mavic 3 Classic est d’ailleurs capable d’enregistrer des clichés au format RAW 12 bits tandis qu’il est compatible avec le format D-Log 10 bits de DJI pour la vidéo. Le drone peut par ailleurs enregistrer des séquences vidéos en 5,1K à 50p, en 4K à 60p ou en Full HD jusqu’à 200p. Là encore, ce sont des caractéristiques similaires à celles du Mavic 3 initial.

La principale différence entre le Mavic 3 Classic et le Mavic 3 vient en fait de l’objectif. Contrairement au modèle de l’an dernier, le DJI Mavic 3 Classic n’embarque pas de deuxième module caméra avec téléobjectif. Une seule caméra est présente, associée à une optique grand-angle équivalent 24 mm avec ouverture variable de f/2,8 à f/11.

De nombreux modes de pilotage intégrés

Comme d’habitude chez DJI, le Mavic 3 Classic est doté de nombreux modes de pilotages automatisés aussi bien pour la prise de vue que pour la détection des obstacles. On retrouve notamment la fonction ActiveTrack 5.0 pour reconnaître les sujets , le mode MasterShots pour automatiser la prise de vue et le montage ou une fonction QuickShots pour automatiser des timelapse, des hyperlapse et des panoramas. Huit capteurs sont par ailleurs intégrés pour détecter les obstacles, tandis qu’un régulateur de vitesse de vol et été ajouté pour permettre aux pilotes de se concentrer sur la prise de vue.

Le DJI Mavic 3 Classic est compatible avec le système de transmission O3+ pour un affichage en Full HD à 60 p jusqu’à 15 km avec une radiocommande RC Pro, RC ou RC-N1. Enfin, le drone utilise les mêmes batteries que le Mavic 3 et profite d’une autonomie pouvant monter, selon le constructeur, jusqu’à 46 minutes de vol.

Le DJI Mavic 3 Classic est disponible dès ce mercredi avec le drone seul à 1499 euros, avec un chargeur et une radiocommande RC-N1 à 1599 euros ou avec un chargeur et une radiocommande RC à 1749 euros. DJI propose également un pack Fly More pour 599 euros avec deux batteries, une station de charge, un chargeur de voiture, trois paires d’hélices et un sac de transport. Rappelons, à titre de comparaison, que le DJI Mavic 3 était quant à lui lancé à 2099 euros, soit 600 euros de plus.

