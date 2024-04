Ce nouveau drone DJI veut simplifier le pilotage de drone FPV pour les débutants

Le constructeur DJI a dévoilé ce jeudi son nouveau drone FPV, le DJI Avata 2, doté de plusieurs fonctions pour les débutants pour un pilotage à la première personne.

Il y a près de deux ans, DJI frappait un grand coup avec son deuxième drone FPV, le DJI Avata, résolument orienté vers les utilisateurs novices de ce type de pilotage. Ce jeudi, le constructeur chinois enfonce le clou avec une deuxième version, logiquement baptisée DJI Avata 2.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs drones en 2024 ?

Comme c’Ă©tait dĂ©jĂ le cas sur le premier DJI Avata, l’Avata 2 profite ainsi de nombreuses fonctionnalitĂ©s assistĂ©es, notamment lorsqu’il est utilisĂ© avec le contrĂ´leur DJI RC Motion 3. Ce nouveau contrĂ´leur est conçu pour une utilisation avec l’Avata 2 et propose une interface bien plus simple que les radiocommandes classiques, en reprenant le format des manettes de rĂ©alitĂ© virtuelle. Avec ce contrĂ´leur, il sera ainsi possible de paramĂ©trer des contrĂ´les pour effectuer un flip, un tonneau ou un drift Ă 180° Ă grande vitesse.

Du cĂ´tĂ© de la qualitĂ© d’image, le DJI Avata 2 est muni d’un capteur de 12 mĂ©gapixels au format 1/1,3 pouce avec un objectif Ă©quivalent 12 mm (f/2,8) procurant un champ de vision Ă 155°. Le drone est par ailleurs capable de filmer des sĂ©quences jusqu’en 4K Ă 60p ou en 2,7K Ă 120p. Les sĂ©quences vidĂ©o peuvent Ă©galement ĂŞtre enregistrĂ©es avec un profil D-LOG permettant ainsi de rĂ©ajuster la colorimĂ©trie en postproduction avec davantage de marge de manĹ“uvre pour l’Ă©talonnage.

Un format idéal pour des prises de vue très dynamiques

Concernant le pilotage, le DJI Avata 2 est capable de monter jusqu’Ă une vitesse de ponte, en mode sport, Ă 27 m/s Ă l’horizontale. Il peut en outre monter ou descendre Ă la verticale Ă une vitesse de 9 m/s. De quoi permettre aux utilisateurs de capturer des sĂ©quences particulièrement dynamiques. Le drone est par ailleurs dotĂ© d’une batterie de 2150 mAh qui devrait assurer jusqu’Ă 23 minutes de vol.

Le DJI Avata 2 // Source : DJI Les DJI Goggles 3 // Source : DJI Le DJI RC Motion 3 // Source : DJI

Contrairement Ă un drone classique, comme un DJI Mini 4 Pro ou un DJI Mavic 3 Classic, le DJI Avata 2 — comme le DJI FPV et l’Avata avant lui — se contrĂ´le non pas Ă l’aide d’un retour vidĂ©o sur un Ă©cran de contrĂ´leur ou de smartphone, mais avec un casque FPV, Ă la manière d’un casque de rĂ©alitĂ© virtuelle. Pour la sortie du DJI Avata 2, le fabricant chinois lance ainsi un nouveau casque DJI Goggles 3 pour visualiser directement le retour vidĂ©o du drone en face des yeux.

Rappelons néanmoins que, comme tous les drones, les drones FPV doivent suivre la réglementation française des drones. Il est donc impossible de piloter seul un drone FPV et le pilote doit être accompagné par une personne devant garder le drone dans son champ de vision tout du long.

Le DJI Avata 2 est disponible dès ce jeudi à partir de 999 euros en kit avec le casque Goggles 3 et le contrôler RC Motion 3. Pour un pack avec deux batteries supplémentaires et une station de recharge, il en coûtera 1199 euros.