Avec l’Osmo Action 5 Pro, DJI lance sa première action cam « Pro » pour faire de l’ombre à GoPro

DJI a présenté sa nouvelle Osmo Action 5 Pro, une action cam capable d’enregistrer des séquences de qualité « professionnelle », notamment avec une très haute plage dynamique.

La DJI Osmo Action 5 Pro // Source : DJI

Après son action cam DJI Osmo Action 4 lancée l’an dernier, le constructeur chinois passe la seconde en cette fin d’été 2024. Plutôt qu’une nouvelle caméra Osmo Action 5 classique, DJI a dévoilé sa nouvelle DJI Osmo Action 5 Pro.

Concrètement, la DJI Osmo Action 5 Pro reprend le même gabarit que les précédentes caméras Osmo Action de la firme, à savoir un petit bloc assez semblable au design de leurs principales concurrentes, les GoPro. Cette année, la DJI Osmo Action 5 Pro vient ainsi se frotter directement à la GoPro Hero 13 Black.

La DJI Osmo Action 5 Pro // Source : DJI

On va ainsi retrouver la prise en main classique des caméras du genre, avec un petit écran Oled de retour en façade, particulièrement utile pour les vlogs, et un plus grand écran Oled à l’arrière. Les deux dalles permettent par ailleurs une luminosité maximale de 1000 cd/m² pour une prise de vue confortable.

Un capteur avec une haute plage dynamique

Surtout, la DJI Osmo Action 5 Pro hérite de son suffixe « Pro » par sa qualité d’image. Il faut dire que DJI a intégré ici un capteur au format 1/1,3 pouce avec des photosites de 2,4 microns de côté. Il s’agit de caractéristiques identiques à celles de la DJI Osmo Action 4, mais DJI promet un capteur de « nouvelle génération » avec jusque 13,5 stops de plage dynamique. En d’autres termes, la caméra va pouvoir enregistrer non seulement les zones les plus lumineuses, mais aussi les plus sombres.

La DJI Osmo Action 5 Pro // Source : DJI

La DJI Osmo Action 5 Pro est également capable d’enregistrer des séquences en 4K 60p tout en conservant cette haute plage dynamique grâce à la compatibilité avec le format d’image D-Log 10 bits de DJI.

DJI annonce aussi avoir amélioré l’autonomie de sa caméra d’action en permettant jusqu’à quatre heures de prise de vue en continu sur une seule charge. Pour ce faire, elle embarque une batterie de 1950 mAh.

Prix et disponibilité de la DJI Osmo Action 5 Pro

La nouvelle DJI Osmo Action 5 Pro est disponible dès ce jeudi. Elle est proposée en France à partir de 379 euros, mais également en bundle « Aventure » à 479 euros avec des accessoires supplémentaires.