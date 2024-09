La nouvelle caméra GoPro permet de modifier facilement l’image avec des objectifs amovibles

GoPro a annoncé la GoPro Hero 13 Black, une action cam avec plusieurs modules d’objectif pour changer l’image selon les besoins.

La GoPro Hedro 13 Black // Source : GoPro

Tous les ans à la rentrée c’est la même rengaine. Le ciel se couvre, les plages se vident et GoPro lance sa nouvelle génération d’action cam. Cette année, le constructeur américain a logiquement lancé sa nouvelle version de sa caméra d’action haut de gamme, la GoPro Hero 13 Black.

Lancée en même temps que la GoPro Hero, moins chère, la GoPro Hero 13 Black reprend les principales fonctionnalités attendues pour une action cam. On va ainsi y retrouver le même capteur de 27 mégapixels au ratio 8:7 avec possibilité de recadrage en post-production ou la possibilité de tourner des séquences en 5,3K 60p ou 4K 120p.

La caméra profite cependant de quelques améliorations par rapport à la GoPro Hero 12 Black lancée l’an dernier. C’est le cas notamment des séquences vidéos en HDR au format HLG, pour une plage dynamique plus large, de séquences au ralenti en 5,3K 120p ou en HD à 400p. La caméra d’action est par ailleurs compatible désormais avec le Wi-Fi 6 et embarque une batterie de plus grande capacité — 1900 mAh contre 1720 mAh pour la GoPro Hero 12 Black. De quoi assurer jusqu’à 2 h 30 de prise de vue en 1080p 30p, ou 1 h 30 en 4K 30p.

De nouveaux modules pour plus de polyvalence

Cependant, la principale nouveauté de cette GoPro Hero 13 Black réside dans ses nouveaux objectifs. En plus de l’objectif intégré directement à la caméra, GoPro va désormais proposer davantage de modules d’objectif pour modifier la prise de vue.

La firme a ainsi prévu quatre objectifs qui peuvent se fixer à la caméra pour modifier la prise de vue :

un module ultra grand-angle, qui permet de profiter d’une prise de vue à 177°,

un module macro pour prendre des photos et vidéos à 11 cm du sujet,

un module anamorphique pour un rendu cinéma

un module filtre ND pour assombrir l’image et éviter de surexposer la séquence.

Prix et disponibilité de la GoPro Hero 13 Black

La GoPro Hero 13 Black sera disponible à compter du 10 septembre. Elle est proposée en France au prix de 399,99 euros seule ou à 599,99 euros en kit « Creator Edition » (avec modules lumière, batterie Volta, micro directionnel et système d’attache magnétique).