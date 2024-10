Plus lumineux, plus de netteté, plus proche du mur et un meilleur système audio, le top de la projection UST s’améliore

La marque Formovie vient d’annoncer l’ouverture des précommandes pour son nouveau vidéoprojecteur à ultra courte focale, Theater Premium avec une réduction de 500 euros. Par rapport au Theater, ce modèle offre une luminosité améliorée, une meilleure netteté, propose un ratio de projection plus petit, un système audio encore optimisé et fonctionne sous Google TV. Que demander de plus ?

Formovie Theater Premium

Il y a quelques mois maintenant, nous avions testé le vidéoprojecteur à ultra courte focale (UST) Formovie Theater et nous l’avions particulièrement apprécié. C’est l’un des meilleurs du marché dans cette catégorie où la concurrence fait rage. Nous avions souligné son design, son très haut niveau de contraste, sa colorimétrie et son système audio.

L’un des seuls reproches qu’on pouvait lui faire, c’était le système Android TV, certes intégré, mais qui ne supporte pas la plateforme Netflix. Avec le Theater Premium, Formovie propose les mêmes technologies d’affichage dont des performances au moins équivalentes, mais, cette fois-ci sous Google TV avec le fameux service de SVoD américain.

Plus proche de l’écran et une luminosité supérieure

Outre cette mise à jour du système, le vidéoprojecteur Formovie Theater Premium propose un ratio de projection plus petit passant de 0,23:1 à 0,21:1. Concrètement, cela signifie que vous pouvez installer l’appareil encore plus près du mur ou de l’écran que le Theater et ainsi avoir un meuble qui ne nécessite pas les 55 cm de profondeur, mais moins.

Formovie Theater Premium

Sinon, comme sur le Theater, on peut compter ici sur la présence d’une source Triple laser avec la technologie DMD DLP et ALPD RBGB+ 4.0. La marque promet, en outre, une image encore plus nette grâce à un travail de recherche et de développement poussé par rapport à son prédécesseur. Officiellement, Formovie communique sur une luminosité de 2200 Lumens (contre 1800 Lumens pour le Theater) et un taux de contraste natif de 3000:1.

Le vidéoprojecteur est compatible avec les formats HLG, HDR10 et Dolby Vision. Il embarque un traitement d’image MEMC pour des mouvements fluides à l’écran et supporte la technologie ALLM pour un temps de retard à l’affichage des plus réduits. La correction trapézoïdale s’effectue sur 4 ou 8 points et l’image peut atteindre 150 pouces avec une définition Ultra HD.

Un système sonore encore meilleur

Le système audio est signé Bowers & Wilkins, de seconde génération, s’il vous plaît et donc prometteur d’un rendu encore meilleur que sur le modèle Theater. Notez la compatibilité avec les formats Dolby Atmos et DTS:X.

Formovie Theater Premium

Il y a trois entrées HDMI dont une est dédiée aux consoles et PC Gaming tandis qu’une autre est compatible eARC. Comptez aussi sur deux ports USB, une sortie audio jack 3,5 mm, une optique et un port Ethernet. Le projecteur est compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0.

Formovie Theater Premium

Disponibilité et prix du vidéoprojecteur Formovie Theater Premium

Officiellement, le vidéoprojecteur Formovie Theater Premium sera disponible à partir du 28 octobre avec des précommandes qui sont accessibles jusqu’au 5 novembre. L’appareil est alors proposé à 2999 euros au lieu de 3499 euros.