Gigabyte présente un impressionnant écran gaming de 55 pouces

Gigabyte dévoile l'écran S55U, un moniteur de 54,6 pouces à destination des joueuses et des joueurs. Les caractéristiques donnent l'eau à la bouche.

Gigabyte s’essaie à nouveau à l’écran géant pour votre salon. Le Gigabyte S55U n’est pas un téléviseur car il n’y a pas de prise antenne à l’arrière du produit, et sans doute pas le même traitement de l’image que l’on trouve pour les téléviseurs classiques. Cet écran se destine avant tout aux joueuses et aux joueurs déjà habitués, quand ils veulent regarder la TV, à passer par des services de SVOD ou de la TV en direct par Internet par des services comme Molotov ou Salto.

Objectif : le meilleur écran pour du jeu vidéo

Avec une diagonale de 54,6 pouces, c’est évident que cet écran se destine tout de même à trôner dans le salon à la place d’un téléviseur. On ne pense pas vraiment à le mettre sur un bureau pour utiliser Windows avec un clavier et un souris, comme un moniteur classique.

Le Gigabyte S55U est donc un écran de 54,6 pouces LCD VA avec une définition 4K de 3840 x 2160 pixels et un taux de rafraîchissement à 120 Hz. La marque promet un temps de réponse de seulement 2 ms GTG, ce qui serait bien inférieur aux téléviseurs. Ces derniers avec leur système de traitement d’images ont généralement un temps de réponse plus long. Le HDR est évidemment de la partie avec des certification Dolby Vision IQ et HDR10+.

Pour gérer au mieux la PS5 et la Xbox Series X, le Gigabyte S55U propose un port HDMI 2.1 à 48 Gbit/s et eARC, au top de la norme donc. On a aussi le droit à deux ports HDMI 2.0, deux ports USB 3.2 Gen 1, un port RJ45 Ethernet, un port jack, un port USB 2.0 et du Wi-Fi et du Bluetooth pour le sans-fil.

Autre bon point, l’écran tourne sous Android TV ce qui va permettre d’accéder à tous les services populaires du Play Store sans soucis. Malheureusement, Gigabyte ne donne pas d’information sur le SoC intégré à l’écran, pour se donner une idée des performances à attendre et de sa capacité à décoder des vidéos.

Gigabyte n’a pas indiqué de date de disponibilité ni de prix pour cet écran qui devrait, on l’imagine, se situer sur un segment tarifaire élevé.

