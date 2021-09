Tout savoir sur Salto : les 24 films James Bond arrivent fin septembre

Depuis ce mardi 20 octobre, Salto est officiellement lancé en France. Le service de streaming porté par TF1, France TV et M6 arrive avec de grandes ambitions sur un marché déjà bien occupé et la volonté de faire de sa plateforme "la plus grande vitrine de la création française".

Cette fois, c’est la bonne. Après quelques remous et beaucoup de retard, Salto, le service de streaming made in France, est enfin lancé depuis ce mardi 20 octobre. On fait le point sur ce nouvel acteur qui veut rivaliser avec Netflix et consorts, et qui a mis le prix pour cela (135 millions d’euros investis pour la seule période 2020-2023) pour réussir à se frayer un chemin.

Qu’est-ce que c’est ?

Salto est une plateforme de vidéos à la demande sur abonnement conçue conjointement par TF1, France Télévisions et M6. Il vient concurrencer Netflix, Amazon Prime Vidéo, Apple TV+ ou encore Disney+ et MyCanal, mais avec des programmes issus d’une vingtaine de chaînes (TF1, France 2, France 3, France 4, M6, Paris Première, W9, Arte, Public Sénat, etc.).

Qu’y trouve-t-on ?

Le service de streaming hexagonal a une promesse : le meilleur des deux mondes. C’est-à-dire le visionnage à la demande de programmes des antennes, des créations originales et l’accès à une vingtaine de chaînes TV en live. Le tout est accessible depuis la même plateforme. Il se destine avant tout aux téléspectateurs français. « Nos programmes sont tous sélectionnés en fonction des goûts spécifiques des consommateurs français », explique Thomas Crosson, directeur des contenus de Salto, auprès du Figaro.

Dernièrement, l’ajout des 24 films James Bond vient d’être annoncé. On retrouvera les aventures du célèbre agent 007, du Dr No avec Sean Connery à Daniel Craig dans Spectre, à partir du 24 septembre sur le service de VOD.

Salto propose près de 10 000 heures de programmes à son lancement. On y retrouve des séries phares des antennes, des documentaires, des divertissements, des programmes jeunesse, des magazines d’information, etc. La plateforme ambitionne d’être « la plus grande vitrine de la création française ». Mais les « grandes marques » comme Downton Abbey ou The Handmaid’s Tale seront aussi proposées.

Des avant-premières sont aussi promises par la plateforme. Ainsi, Ils étaient 10, série adaptée des Dix Petits Nègres d’Agatha Christie, ou The Pier, seront d’abord sur Salto bien avant d’apparaître sur M6 et TF1. Des épisodes inédits des séries phares comme Demain nous appartient ou Plus belle la vie sont également prévus.

Salto a, par ailleurs, fait l’acquisition de séries inédites à l’étranger, du Québec à l’Islande en passant par la Belgique et même les États-Unis. Les spectateurs découvriront ainsi Exit, Looking for Alaska, Double Vie ou encore C’est comme ça que je t’aime, série déjantée canadienne.

Comment fonctionnera Salto ?

N’attendez pas de révolution sur Salto, même si quelques bribes d’informations ont filtré seulement. L’interface s’annonce assez classique et proche des autres plateformes (aux interfaces déjà assez similaires…). Les recommandations sont faites via des algorithmes, mais aussi avec une dose d’éditorialisation humaine. Il suffit de créer un profil individuel ou, de manière assez originale, par groupe (famille, couple, amis, etc.). Un classement des programmes par catégorie va apparaître.

À quel prix ?

Le premier mois d’essai est offert. Puis, trois formules d’abonnement sans engagement sont proposées :

Solo : les programmes sur un seul écran pour 6,99 euros par mois

Duo : connexion simultanée sur deux écrans pour 9,99 euros

Tribu : jusqu’à quatre écrans pour 12,99 euros.

Salto ne propose pas d’offre remisée pour une souscription à l’année comme c’est par exemple le cas pour Disney+ (69,99 euros/an ou 6,99 euros par mois avec quatre écrans en même temps) ou Apple TV+ (49,99 euros/an ou 4,99 euros par mois). Netflix voit ses tarifs mensuels grimper jusqu’à 15,99 euros, mais pour une diffusion en 4K (comme Disney+), ce qui ne semble pas le cas de Salto.

Comment s’abonner ?

Le site de Salto est désormais actif pour pouvoir s’inscrire. Vous pouvez visionner les contenus depuis un PC, un Mac, une tablette ou un smartphone (iOS ou Android), ainsi que par l’intermédiaire d’Apple TV et des box Android TV. Ses dirigeants ont indiqué n’avoir pas encore d’accord avec les opérateurs pour une distribution sur les box TV, mais les choses évoluent. Mais dans quelques mois, le déploiement se fera sur la TNT en HbbTV et sur certaines télévisions connectées.

À noter que Salto est réservé aux résidents français de métropole, des départements, régions et collectivités d’outre-mer. Il est possible, en vertu de la loi européenne, d’en profiter lors d’un séjour à l’étranger. Salto précise qu’il faut en faire la demande au service client.