Gigabyte S55U : ce moniteur PC gaming 55″ avec Android TV passe de 1 049 € à 439 € seulement

Les écrans géants pour le gaming sur PC commencent à être légion sur le marché, mais la nouvelle tendance est d’en faire des écrans hybrides permettant d’avoir en plus un téléviseur connecté. Le Gigabyte S55U fait partie de cette mode proposant une expérience gaming avec toutes fonctionnalités d’un téléviseur connecté avec Android TV. En ce moment Amazon propose le S55U de Gigabyte à 439 euros au lieu de 1 049 euros au lancement.

Source : Gigabyte

Les grands écrans pour le gaming, c’est souvent le symbole d’un confort et d’une qualité optimal, surtout lorsque c’est une marque comme Gigabyte qui est à la conception. Son écran de 55 pouces, dédié aux joueurs, permettra de transformer ce moniteur en un véritable téléviseur avec toutes les fonctions connectées avec le système d’exploitation Android TV. Et si vous voulez faire des économies pour un tel produit, sachez qu’aujourd’hui, il est à moitié prix.

L’écran hybride S55U en bref

Un écran de 55 pouces 4K UHD (3840 x 2160 pixels)

Android TV et son catalogue d’application

Des couleurs riches et intenses

La technolgie AMD FreeSync Premuim

Proposé à 1 049 euros lors de son lancement, le Gigabyte S55U est aujourd’hui disponible en promotion à 439 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Å“il ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Gigabyte S55U. Le tableau s’actualise automatiquement.

Le gaming dans toute sa splendeur

Le Gygabyte S55U est un écran de 54,6 pouces affichant en 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels). Le SS5U est doté des dernières technologies de traitement d’image HDR comme le Dolby Vision, HDR10, HDR10+ et HDR HLG, cependant lors de notre test, nous avons trouvé les résultats trop justes, et une colorimétrie qui perd de sa finesse en mode jeu. La technologie VA (Vertical Alignement) lui permet de reproduire les images avec des couleurs riches, et de superbes contrastes, ainsi que des noirs profonds à l’instar de l’OLED.

On retrouve ensuite une connectique bien fournie proposant quatre ports HDMI 2.1, tous compatibles eARC, trois ports USB-A, un port RJ45, ainsi qu’une sortie optique et, bien sûr, une prise casque. L’un des points faibles de cet écran est sans doute l’absence d’un DisplayPort, laissant son taux de rafraichissement maximum à 120 Hz alors que ses concurrents poussent à une fréquence d’au moins 144 Hz. Cela n’est pas rédhibitoire, car jouer en 4K UHD et en 120 FPS sur une dalle de cette taille est une configuration suffisante pour énormément de joueurs. L’écran est aussi compatible avec le VRR pour les consoles.

Android TV dans un écran gaming

La fiche technique du Gigabyte S55U n’est pas trompeuse, c’est un moniteur dédié aux jeux, mais qui peut se transformer en téléviseur connecté, néanmoins, il fait fi des technologies des Smart TV comme le tuner, l’antenne et les traitements d’images conçu pour les TV. Le S55U intègre tout de même le système d’exploitation du géant de Mountain View Google, qui n’est autre que Google TV, embarquant ainsi toutes les fonctionnalités de l’OS basé sur Android TV.

Pour faire cette permutation entre l’écran gaming et le téléviseur connecté, le Gigabyte S55U est livré avec une télécommande avec quelques boutons pour rester dans le style des fabricants de téléviseurs avec les raccourcis pour les services de SVoD. Notez que cette télécommande peut se montrer imprécise et capricieuse au niveau de la navigation avec le pavé directionnel… Enfin, le S55U est aussi compatible avec la fonctionnalité Chromecast, et Google Assistant est également de la partie, permettant de contrôler l’écran à la voix plutôt qu’à la souris.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet du Gigabyte S55U.

Afin de comparer le [remplacer par le nom du produit] avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écrans gaming du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.