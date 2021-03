Huawei annonce son premier Matebook D avec un écran 16 pouces

Grâce à des bordures très fines autour de l'écran, ce notebook propose un écran de plus de 16 pouces dans un châssis habituellement réservé au 15,6 pouces. Le Huawei Matebook D 16 arrivera sur le marché français fin avril, à un prix de 899,99 euros.

Après avoir renouvelé ses gammes de Matebook D15 et Matebook X Pro, Huawei annonce dans un communiqué une toute nouvelle gamme de PC portables en 16,1 pouces. Ce Matebook D 16, vendu près de 900 euros, doit arriver sur le marché français pour le 27 avril. L’écran se payera le luxe de recouvrir 90 % du châssis, grâce à des bords extrêmement fins, lui permettant de rentrer dans un format habituellement réservé au PC 15,6 pouces. Doté d’un traitement anti-reflet et d’une résolution full HD en 16:9, il est annoncé comme couvrant 100% du spectre sRGB, avec une certification TÜV Rheinland pour une faible teneur et en lumière bleue et une certification anti-scintillement, le tout avec une luminosité maximale de 300 nits.

Comme à leur habitude dans la série des Matebook D, Huawei vise à se faire une place dans un environnement de travail, et offre donc un design minimaliste, reposant sur une coque constituée d’un alliage d’aluminium poli. L’ensemble pèse 1,74 kg et mesure 1,84 cm d’épaisseur.

Une consommation raisonnable

À son bord, le Huawei Matebook D16 embarquera un processeur AMD Ryzen 5 de la série 4000 H (probablement un 4600H, mais Huawei n’a pas précisé de quel modèle il s’agirait), qui ont souvent fait leurs preuves sur des portables et qui sera équipé d’un processeur graphique intégré Radeon Graphics. Cette solution offre en outre une consommation électrique raisonnable grâce notamment à l’architecture en 7nm. L’ensemble ne devrait donc pas trop chauffer. Le système de refroidissement repose d’ailleurs sur deux ventilateurs Huawei Shark. À côté du processeur, le Matebook D16 profitera de 16 Go de Ram et de 512 Go de stockage, sans précisé de quelle nature seront ces composants.

Sur les côtés, on trouvera deux entrées USB-c, deux entrées USB 3.2 Gen 1, un port HDMI (sans précision) et un port jack 3.5mm. Pour compléter la connectique, le D16 proposera deux antennes réseaux en Wifi 6. On trouvera également une caméra incrustée et un détecteur d’empreintes digitales qui permettra d’allumer le PC tout en s’identifiant d’une seule pression d’un doigt. Le Matebook D16 supportera par ailleurs le Huawei Share, qui permet à des appareils Huawei de fonctionner en symbiose, en partage d’écran par exemple.

D’après le communiqué de Huawei, le câble d’alimentation « poids léger » de 65 Watts, branché en USB-C, devrait offrir une autonomie de deux heures en seulement 15 minutes de charge grâce au « fast charging ». Le notebook est par ailleurs capable de pratiquer la charge inversée d’un autre appareil lorsqu’il est éteint.