Une immense autonomie, de l’ANC et un format compact pour moins de 100 euros : voici les nouveaux écouteurs de JVC

La marque JVC vient d’annoncer la commercialisation de ses nouveaux écouteurs intra-auriculaires HA-A30T2 qui profitent de la fonction de réduction de bruit, mais dans un format vraiment mini. Cela ne les empêche pas de proposer une autonomie record.

Spécialiste des produits audio, JVC étoffe sa gamme d’écouteurs intra-auriculaires avec l’entrée sur le marché des modèles HA-A30T2. Alors que certains écouteurs sont assez volumineux, comme les Denon PerL, d’autres misent sur un format vraiment compact. Ces écouteurs sont les plus petits, mais aussi les plus légers de la marque nippone (4,5 grammes) et ne se privent pas d’embarquer la fonction de réduction active de bruit. En plus, pour l’isolation passive, on peut compter sur la fourniture de 4 paires d’embouts favorisant un confort d’utilisation optimal. Notez que les écouteurs sont certifiés IPX4 et peuvent ainsi résister aux éclaboussures et à la sueur.

Compatibles Bluetooth 5.3 pour une connexion stable et multipoint permettant de les appairer à plusieurs dispositifs et de passer de l’un à l’autre en un instant, ces écouteurs proposent même l’association individuelle et indépendante. Cela signifie qu’on peut utiliser les écouteurs en mono.

Ils supportent en outre les codecs SBC et AAC, la base. Ils sont contrôlables depuis l’application JVC pour les smartphones Android ou iOS afin de personnaliser les commandes et utiliser l’une des 3 configurations sonores prédéfinies : Normal, Grave ou Clair avec, en plus, la possibilité de régler les bandes via d’autres modes personnalisables. Ils sont dotés de transducteurs de 6 mm de diamètre.

Côté autonomie, malgré leur petit format, JVC promet une utilisation pendant 8 heures 30 avec la fonction de réduction de bruit, dépassant ainsi les JBL Live Beam 3 (8 heures) et faisant nettement mieux que les Samsung Galaxy Buds 3 Pro (6 heures)… des modèles au moins deux fois plus chers. Sans ANC, les écouteurs pourraient tenir pendant 11 heures, toujours d’après la marque. Comptez en tout sur une autonomie d’environ 27 heures grâce au boîtier de recharge (sans ANC).

Les nouveaux écouteurs JVC HA-A30T2 seront disponibles courant août pour un prix de 99,99 euros, et déclinés en noir et en blanc.