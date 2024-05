Voici la Kia EV3, la voiture électrique compacte avec la meilleure autonomie du segment

Kia dévoile une nouvelle voiture électrique, la Kia EV3. Il s'agit d'une voiture compacte dotée d'une fiche technique alléchante. Elle vient remplacer la Kia e-Soul et c'est donc la voiture électrique la plus abordable du constructeur en attendant la Kia EV2. Son atout : une autonomie de 600 km.

Si tous les constructeurs travaillent dur sur l’électrique, il faut bien avouer que certains s’en sortent mieux que d’autres, que ce soit en termes d’image ou de technologie. C’est le cas du groupe Hyundai, maison père de Kia, qui présente son nouveau SUV compact 100 % électrique, à qui on prédit un véritable succès. Design soigné et osé, couleur dans l’ère du temps, matériaux recyclés en pagaille, fiche technique alléchante ou encore des tarifs honnêtes devrait lui garantir une belle part de marché.

Kia n’a pas attendu l’interdiction de vente des voitures électriques en 2035 en Europe pour se lancer généreusement dans l’électrique, proposant rapidement un très convaincant e-Niro en 2018 et un sympathique e-Soul dès 2014. C’est la place de ce dernier, gentiment vieillissant, que vient prendre le nouveau EV3 avec sa longueur de 4,30 mètres (4,19 M pour le Soul), venant se placer idéalement sous le e-Niro (4,42 mètres), tandis que l’EV5 se placera au-dessus avec 4,61 mètres.

Autant dire que la gamme électrique du constructeur se densifie à vue d’œil, et ce n’est pas fini. Kia prévoit 15 VE d’ici à 2027 et 1,6 millions de ventes exclusivement électriques en 2030, dont 30 % en Europe.

Source : Kia Source : Kia Source : Kia

Cce n’est pas la très américaine EV9, bien que voiture mondiale de l’année en 2023, qui représentera ces ventes, mais des modèles plus petits, telle cette nouvelle EV3. Pour les dimensions, il faut compter sur une longueur de 4,3 mètres, une largeur de 1,85 mètre et une hauteur de 1,56 mètres pour un empattement de 2,68 mètres.

Les SUV compacts représentent le deuxième plus gros segment en électrique et Kia vient se jeter au milieu d’une concurrence déjà féroce, où l’on retrouve la nouvelle Volvo EX30, la Renault Mégane E-Tech, la Jeep Avenger, la Smart #1 ou encore la Peugeot e-2008, l’Opel Frontera et même la Volkswagen ID.3.

De très sérieux arguments à faire valoir

La tâche ne sera pas simple, et pourtant la Kia devrait venir grappiller des parts de marché avec son nouvel SUV aux formes résolument assumées, robustes et parfaitement dans l’air du temps.

Puisque l’on parle de temps, l’un des arguments de Kia est celui relatif au trajet, annoncé plus rapide en EV3 qu’avec les modèles de la concurrence. Le constructeur coréen prend, pour ce faire, l’exemple d’un trajet entre Francfort et Paris, simulé sur ABRP, où son modèle arrive 40 minutes plus tôt que ses opposants (Mégane, EX30, Smart #1) grâce à un seul arrêt de recharge pour parcourir les 580 km.

Comment cela est-il possible ? Grâce à l’autonomie sur le cycle mixte WLTP de 600 km de la variante à grosse batterie. Évidemment, Kia a pris un scénario qui l’arrange fortement, il faudra voir en condition réelle ce que cela donne ou sur des trajets plus courts ou plus longs. Il n’en demeure pas moins que 560 km, sur ce segment, ça commence à devenir sérieux et place l’EV3 au niveau de l’excellente Cupra Born 77 kWh.

Ici, cependant, la taille de la batterie est de 81,4 kWh et alimente un moteur de 204 ch. Pour ceux dont l’autonomie n’est pas un argument important, il est alors possible d’opter pour la petite batterie de 58,3 kWh, autorisant jusqu’à 410 km d’autonomie WLTP.

Performances et recharges

Quel que soit votre choix de batterie, le moteur est celui de 204 ch, entrainant exclusivement les roues avant. Cela permet à la Kia EV3 d’accélérer de 0 à 100 km/h en 7,4 ou 7,7 secondes, selon que vous ayez la petite (et donc plus légère) ou grosse batterie.

Source : Kia Source : Kia Source : Kia

Du côté de la recharge, afin de maintenir de coûts bas, Kia ne reprend l’architecture électrique de 800 volts de ses modèles supérieurs, mais une plus classique de 400 volts. Les deux packs viennent avec un chargeur AC de 11 kW (22 kW disponible en option à partir de 2026), tandis que la charge DC sera de 102 et 128 kW selon la capacité de la batterie. Dans les deux cas, le temps de charge de 10 à 80 % est annoncé en environ 30 minutes.

Pour finir, vous pourrez compter sur les technologies V2L, V2G et V2H, qui vous permettent d’envoyer de l’énergie vers le réseau, votre maison ou des appareils mobiles.

Un modèle techno

Nous avons pu monter à bord de la nouvelle Kia EV3, comme vous pouvez le voir dans cet article où l’on vous détaille plus cette partie. Sachez néanmoins que le SUV compact vient avec le même système d’infodivertissement que l’EV9, avec un triple écran d’un seul tenant.

Source : Kia Source : Kia Source : Kia

Celui-ci comprend le combiné d’instrumentation de 12,3 pouces, un écran de confort (climatisation) de 5,3 pouces et enfin l’écran d’infodivertissement tactile de 12,3 pouces. Le tout vient avec ChatGPT ou encore la possibilité d’accéder à Netflix, Spotify ou encore Youtube.

Évidemment, la coréenne vient avec pléthore d’ADAS en tout genre, dont le Highway Driving Assist qui garde votre voiture dans sa voie sur l’autoroute et peut même effectuer un dépassement seul.

Prix et disponibilité

Pour le moment, les prix n’ont pas été annoncés. La Kia e-Soul, que la Jia EV3 remplace, démarrait autour de 40 000 euros pour la petite batterie et 45 000 euros pour la grande batterie. On peut donc imaginer des tarifs assez proches.

Pour la disponibilité, Kia annonce que l’EV3 sera d’abord lancé en Corée du Sud en juillet 2024, puis en Europe au second semestre de cette année. On peut donc l’attendre en France d’ici la fin de l’année.