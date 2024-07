600 km d’autonomie et moins cher qu’une Tesla : Kia frappe fort avec sa nouvelle voiture électrique

Quelques mois après sa révélation officielle, le Kia EV3 démarre enfin sa commercialisation, d’abord chez nos voisins anglais, belges et luxembourgeois. Cette voiture électrique rivale des Renault Mégane E-Tech et Peugeot e-2008 est affichée à moins de 40 000 euros.

Si certains constructeurs comme Ford ou encore Porsche font machine arrière sur leurs objectifs d’électrification pour 2030, ce n’est pas le cas de Kia. En effet, la firme coréenne veut continuer à mettre l’accent sur les voitures électriques au cours des prochaines années.



Un nouvel arrivant dans la gamme



Comme Hyundai, qui fait partie du même groupe, le constructeur prévoit une grande offensive, et va lancer de nombreux modèles zéro-émission (à l’échappement). Parmi eux, les EV4 et EV5, mais pas seulement, car voilà qu’une toute nouvelle voiture vient tout juste de démarrer sa commercialisation. Il s’agit de l’EV3, qui prend la forme d’un SUV électrique compact, qui chasse sur les terres des Renault Mégane E-Tech, Peugeot e-2008 et autres Fiat 600e, entre autres. Celui-ci avait été officiellement dévoilé au mois de mai dernier.

Et voilà que les premiers clients peuvent enfin passer commande, puisque ces dernières viennent tout juste d’ouvrir. Cependant, il vaudra mieux prendre son mal en patience en France, puisque les acheteurs anglais seront d’abord servis, comme l’indique le communiqué de la marque. Mais cela nous donne déjà une petite idée du positionnement tarifaire adopté par le SUV, dont le prix démarre donc à partir de 32 995 livres sterling, soit environ 39 180 euros selon le taux de change actuel.

Pour ce tarif-là, situé sous la barre des 40 000 euros, les clients peuvent prendre possession de la version d’entrée de gamme, qui embarque sous son capot la petite batterie de 58,3 kWh, qui offre tout de même une autonomie assez généreuse de 420 kilomètres selon le cycle WLTP. De quoi rassurer les automobilistes les plus inquiets. À noter qu’il est également possible d’opter pour le pack de 81,4 kWh, moyennant 35 995 livres sterling, soit environ 42 750 euros.

Cette dernière permet au SUV de parcourir jusqu’à 600 kilomètres WLTP, tandis que les deux versions sont équipées d’un seul moteur électrique, délivrant 204 chevaux et 283 Nm de couple. Ainsi, le 0 à 100 km/h est réalisé en 7,4 secondes. La recharge s’effectue quant à elle de 10 à 80 % en 31 minutes à 128 kW.

Mais à quoi a-t-on le droit à ce prix-là ? À vrai dire, la dotation est plutôt généreuse, comme vous allez le voir, et comme c’est déjà le cas sur tous les autres modèles de la marque, dont le vaisseau-amiral EV9.

Une alternative intéressante

En effet, le nouveau Kia EV3 est livré de série avec de nombreux équipements, incluant notamment les radars de stationnement avant et arrière, les feux automatiques ou encore le système de conduite semi-autonome de niveau 2. Mais ce n’est pas tout, puisque le SUV est livré avec l’ouverture et le démarrage sans clé ainsi que l’aide au freinage d’urgence et le limiteur de vitesse intelligent. À bord, le confort est également de mise.

Et pour cause, la voiture est vendue avec un écran tactile de 12,3 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, associé à une petite dalle de 5,3 pouces pour la climatisation et un combiné numérique de 12,3 pouces également. Il est aussi possible d’opter pour la finition GT Line, qui démarre à partir de 39 495 livres, soit environ 46 900 euros. Celle-ci embarque la grosse batterie de 81,4 kWh et est livrée avec des équipements supplémentaires, notamment sur le plan esthétique comme des jantes de 19 pouces et des éléments noir laqué.

On note l’arrivée du chargeur pour smartphone à induction ainsi que la clé digitale. Enfin, la version GT Line S démarre à partir de 42 995 livres (environ 51 100 euros), et ajoute notamment la charge bidirectionnelle V2G ou encore la caméra à 360 degrés, entre autres.

Notons également que les tarifs pour la Belgique et le Luxembourg ont également été annoncés via la brochure tarifaire. Chose étonnante, seule la grande batterie est disponible à partir de 41 190 € en Belgique et 39 828 € au Luxembourg, dans une version un peu moins équipée que la finition d’entrée de gamme du Royaume-Uni.

Reste désormais à patienter avant de connaître les tarifs pour la France, tandis que le SUV pourrait ne pas être éligible au bonus écologique de 4 000 euros, comme les autres modèles électriques de la marque.