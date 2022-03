Chromebook Duet 3 : toujours aussi séduit par le format, Lenovo l’a amélioré

Lenovo a présenté une flopée de PC portables dont l'unique Chromebook Duet 3. C'est un Chromebook convertible avec un prix accessible.

Il y a 3 ans, nous découvrions l’IdeaPad Duet de Lenovo. Un Chromebook qui n’était pas si innovant que ça, mais dont la formule nous a séduits. Peu cher, pratique, cette machine ressemblait aux ancêtres EeePC et autres mini machines. En 2022, Lenovo vient d’annoncer la troisième génération. On a pu l’apercevoir rapidement au MWC 2022.

Ni trop grand ni trop petit, le nouveau Chromebook Duet 3 de Lenovo a une taille parfaite. Il utilise un bel écran de 11 pouces (10,1 pouces sur le précédent modèle), plus petit et doté d’un format 5:3 plus confortable que le précédent Lenovo Duet 5. Autre bonne surprise, le nouveau Duet 3 utilise une définition 2K. Il ne lui manque la technologie OLED au tableau, que l’on trouve sur le Huawei MateBook E.

Snapdragon 7c Gen 2 aux manettes

Sous le capot, le nouveau Duet 3 est assez similaire à son plus grand prédécesseur, le Duet 5. Il utilise le même SoC Snapdragon 7c Gen 2 et il est livré avec jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Il y a toujours une béquille intégrée et, bien sûr, la tablette est livrée avec un clavier/touchpad amovible.

Côté connectique, le Duet 3 dispose de deux ports USB-C pour le chargement, les données ou la sortie vidéo. L’autonomie est annoncée jusqu’à 12 heures, selon Lenovo, et il fonctionne avec un stylet en option. Malheureusement, comme les précédentes tablettes Duet, le Duet 3 n’a pas de prise casque (pour des raisons que l’on ne comprend pas).

Lenovo est donc de retour avec une mise à niveau de la formule originale et gagnante du Chromebook Duet, et d’après ce que nous pouvons dire à ce stade, ils n’ont fait qu’améliorer les choses. Une meilleure taille d’écran, un meilleur clavier, de meilleurs haut-parleurs, un processeur plus rapide et une qualité de construction globale bien améliorée.

On dirait que Lenovo l’a encore fait et que le Duet 3 pourrait devenir la meilleure tablette que vous puissiez acheter avec Chrome OS à bord.

Pour le moment, on a pas eu de prix ni de disponibilité en France, la tablette Chrome OS est annoncée à 400 dollars aux US.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.