Lenovo : le modèle 2022 de la tablette + clavier sous ChromeOS est à -25 %

La rentrée scolaire, c'est aujourd'hui et plusieurs marchands de la high-tech sautent sur l'occasion pour proposer de bonnes affaires, ce qui est notamment le cas de Boulanger qui propose le Lenovo IdeaPad Duet 3 à prix réduit. Si ce n'est pas encore fait, il est encore temps de choisir un laptop qui vous accompagnera durant les prochaines années d'études et ce Chromebook 2-en-1 à 299 euros au lieu de 399 euros est un bon choix.

Les IdeaPad Duet de Lenovo n’ont rien de révolutionnaire, mais le format 2-en-1 qui les rend particulièrement pratiques et les prix abordables confèrent à ces machines un certain charme. Avec le Lenovo IdeaPad Duet 3, les lycéens et les étudiants qui recherchent les premiers prix et qui n’ont pas assez pour se payer un laptop à 1000 euros pourraient y trouver leur compte. En ce moment, ce Chromebook performant pour les tâches simples profite d’une remise immédiate de 25 %.

Le Lenovo Chromebook IdeaPad Duet 3 en quelques points

Un écran de 10,9 pouces en définition 2K

Un processeur Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2

Une excellente autonomie

Au lieu de 399 euros habituellement, le Lenovo Chromebook IdeaPad Duet 3 est maintenant disponible en promotion à 299 euros chez Boulanger. De plus, il est possible de profiter d’une réduction supplémentaire allant jusqu’à 100 euros en rapportant son ancien ordinateur en magasin.

PC portable ou tablette ?

Le Lenovo IdeaPad Duet 3 est un Chromebook 2-en-1 transformable en tablette tactile et en PC portable grâce à son clavier magnétique et sa béquille intégrée. Pour les étudiants qui recherchent une machine uniquement pour travailler, ce Chromebook peut leur offrir tout ce dont ils ont besoin, mais cela reste un laptop à 300 euros, il ne faut donc pas compter sur un design chic ou à d’excellentes finitions. L’IdeaPad Duet 3 a d’abord été conçu pour être polyvalent et facilement transportable au quotidien.

Ce Chromebook arbore un écran tactile de 10,9 pouces au ratio 15:9 et avec la technologie d’affichage IPS-LCD. La définition est en 2K (1600 x 1200 pixels), ce qui rend la navigation et le visionnage de vidéos et de séries agréables. Même si ce n’est pas de l’OLED, l’affichage est suffisamment coloré et lumineux. On retrouve deux ports USB-C 3.2 Gen 1 sur les côtés de l’écran et s’en servir pour brancher l’IdeaPad Duet 3 à un écran externe. Il est toutefois dommage de ne pas y trouver de port USB-A ou même de prise jack.

Les performances simples d’un Chromebook

Au niveau des performances, il ne faut pas s’attendre au haut du panier, on reste sur un Chromebook et ces machines se contentent généralement de l’essentiel. Le Lenovo IdeaPad Duet 3 fonctionne avec un Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 associé à 8 Go de RAM et se montre performant et fluide pour une utilisation bureautique et un peu de divertissement, mais il ne faut pas chercher plus loin. Pour le stockage, ce modèle utilise un espace eMMC de 128 Go.

Enfin, le constructeur chinois annonce une autonomie de 12 heures, ce qui est plausible en prenant en compte le peu d’énergie qu’il demande pour fonctionner et le fait que les Chromebook sont en général plus endurants que les autres laptops. Cela le rend suffisamment autonome pour durer une journée de travail à la fac et même travailler un peu le soir avant de devoir le recharger.

