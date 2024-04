Razer dévoile la Kishi Ultra, la manette ultime pour smartphones… et PC ?

La Kishi rentre dans une nouvelle ère. Razer présente la nouvelle version « Ultra » de sa manette mobile, avec notamment une compatibilité tablette et un tout nouveau système de retour haptique.

Razer propose quasiment tous les types de périphériques imaginables pour les joueurs, notamment des manettes de jeux pour PC, console, mais aussi smartphones avec sa gamme Kishi.

Après plusieurs modèles convaincants comme la Kishi V2 Pro, le constructeur revient avec ce qu’il considère comme le « god tier du jeu mobile » : la Razer Kishi Ultra.

Une manette pour smartphones… et tablettes

L’ambition de Razer est simple avec la Kishi Ultra : devenir le nouveau standard du jeu mobile. Il s’agit ici d’une manette USB-C compatible à la fois avec les derniers smartphones Android, les iPhone 15 mais aussi l’iPad Mini. Vous pourrez aussi l’utiliser sur des tablettes Android de 8 pouces, une première pour la gamme Kishi.

Cette large compatibilité est rendue possible par les poignées plus profondes qui permettent ainsi à la manette d’entourer n’importe quel appareil et d’être compatible avec « la plupart des coques de smartphone ».

Razer a revu aussi la conception de sa manette, de toute évidence selon les retours des joueurs et tests de la presse. La Kishi Ultra propose notamment de nouveaux boutons meca-tactiles plus réactifs ainsi qu’une croix directionnelle plus moderne à 8 directions. Les gâchettes ont aussi été revues, plus larges que sur la Kishi V2 Pro.

Les sticks analogiques sont maintenant dotés d’anneaux antifrictions, comme sur de nombreuses manettes pour consoles, et sont équipés de capteur à effet Hall pour se prémunir de tout phénomène de Drift sur le long terme.

Enfin, la manette est aussi compatible PC en filaire si le cœur vous en dit, pour profiter de toutes ces fonctionnalités sur Windows, y compris les retours haptiques.

Nouveau système de retour haptique

Dans un souci de proposer une expérience de jeu proche de la PS5 avec les fonctionnalités de sa DualSense, Razer a intégré son tout nouveau système de retours haptiques Sensa HD à sa Kishi Ultra. C’est la même technologie qui a été introduite au CES 2024 par le constructeur avec son Project Esther de coussin gaming haptique.

Razer promet ici « une immersion multisensorielle incomparable en jeu, plus détaillée et plus nuancée qu’avec des vibrations traditionnelles ». Intégré dans chaque poignée, les moteurs haptiques pourront être exploités par les développeurs de jeux grâce au SDK Interhaptics de la marque.

Attention, cette fonctionnalité n’est disponible que sur Android 12 et plus ainsi que Windows 11. Les produits Apple ne pourront en profiter.

Prix et disponibilité

La manette Razer Kishi Ultra est d’ores et déjà disponible au prix conseillé de 169,99 euros.