Le Razer Blade 15 2020 marie un Core i7 à 8 cœurs et une RTX 2080 SUPER

Les nouveaux Razer Blade 15 viennent d'être dévoilés. Toujours déclinés en deux variantes, ils embarquent jusqu'à un Core i7 à huit cœurs de 10e génération et une RTX 2080 SUPER pour une configuration (très) costaude.

Fidèle à ses habitudes, Razer nous livre de nouveaux modèles ultra sobres et méchamment performants de son iconique Blade 15. Encore une fois décliné en deux versions, l’appareil s’équipe de processeurs Intel de 10e génération sous architecture Comet Lake (toujours gravés selon le protocole 14 nm) et les toutes nouvelles cartes graphiques Nvidia RTX SUPER, qui font enfin leur apparition sur ordinateurs portables alors que les RTX 3000 arriveront sur PC fixes d’ici quelques mois. Cette combinaison inédite de composants va permettre aux joueurs comme aux créatifs de profiter de performances supplémentaires, tout du moins sur le modèle avancé du produit, son petit frère se limitant à des GPU Nvidia GTX 16XX et RTX « non SUPER ».

Un Blade 15 Avancé au summum…

Pour son Blade 15 Avancé, Razer mise ainsi sur un processeur Intel Core i7-10875H doté de huit cœurs et dont les fréquences peuvent atteindre les 5,1 GHz. Côté GPU, le choix nous est laissé entre une RTX 2070 SUPER et une RTX 2080 SUPER (toutes deux profitent du design Max-Q à basse consommation), tandis que l’appareil profite 16 Go de mémoire vive (DDR4 à 2933 MHz), d’une puce Wifi 6, d’un maximum de 1 To de SSD (NVMe PCIe 3.0 x4) et d’une connectique axée notamment sur un port USB-C 3.2 Gen 2, deux ports USB 3.2 Gen 2 et un lecteur de carte SD (avec support UHS-III). Une nouveauté qui pourrait taper dans l’œil des photographes et vidéastes. Le produit peut enfin compter, au choix, sur un écran IPS 1080 p 300 Hz de 15,6 pouces ou une dalle tactile 4K OLED couvrant à 100 % le spectre DCI-P3.

Dans sa déclinaison de base, le nouveau Blade 15 profite lui aussi d’un processeur Intel de dernière génération, mais moins puissant. On hérite ici d’un Core i7-10750H (6 cœurs et 5 GHz de fréquences max) couplé à 16 Go de DDR4 et à des puces GPU d’ancienne génération (Nvidia GeForce GTX 1660 Ti, RTX 2060 ou 2070 non SUPER). À noter que bizarrement ce modèle n’embarque pas de lecteur de cartes SD. Dommage. De la même manière, il se limite à 512 Go de SSD. Côté écran, Razer propose au choix une dalle IPS 1080 p 144 Hz de 15,6 pouces ou un écran OLED 4K non tactile.

Le nouveau Blade 15 sera lancé « prochainement », à un tarif débutant à 1799,99 euros sous nos latitudes. Nous avons contacté le constructeur pour en savoir plus sur les tarifs des variantes haut de gamme, qui devraient graviter entre 2500 et 3500 euros.