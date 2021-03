Dacia Spring officialisée : la moins chère des voitures électriques présentée en détail

Dacia a officiellement levé le voile sur sa Dacia Spring, la voiture électrique la moins chère d’Europe. Prix, finitions, équipements, location longue durée et date de sortie, on vous la présente en détail.

Voilà maintenant plusieurs mois que la Dacia Spring fait couler beaucoup d’encre dans les médias. Celle qui a été présentée comme la voiture électrique la plus abordable d’Europe en fait forcément saliver plus d’un, qui plus est depuis la dernière fuite selon laquelle son tarif final chuterait sous la barre des 12 500 euros, bonus écologique déduit.

Dacia Spring : les prix de chaque version

La filiale low cost de Renault a tué le suspense le jeudi 11 mars en dévoilant tout de son nouveau véhicule au look de SUV compact. Attaquons sans plus tarder par les prix des trois versions présentées :

Version Confort : 16 990 euros TTC, ou 12 403 euros avec le bonus écologique ;

Version Confort Plus : 18 490 euros, ou 13 498 euros avec le bonus écologique ;

Version Business : 16 800 euros, ou 12 264 euros avec le bonus écologique.

Les deux premières variantes seront disponibles en précommandes à partir du 20 mars 2021, soit à l’équinoxe de printemps. Dacia a volontairement choisi cette date en raison de la dénomination de son modèle, Spring en français signifiant printemps. Les premières livraisons débuteront à l’automne.

Quels équipements pour la Dacia Spring ?

La déclinaison Confort propose le strict minimum : climatisation manuelle, radio Bluetooth, USB, feux de jour LED, sellerie TEP/tissu, câble de charge mode 2, direction à assistance variable, vitres électriques (encore heureux) et limiteur de vitesse. La version Business reprend peu ou prou ce même attirail d’équipements.

La variante Confort Plus monte légèrement en gamme avec un Pack Techno (écran de 7 pouces, USB, caméra de recul et radars arrière), un coloris Orange (intérieur et extérieur), une roue de secours de série et une peinture métallisée. Facturées 500 euros sur la Confort, les teintes Gris Eclair et Bleu Cenale sont ici disponibles gratuitement.

La Dacia Spring — 3,73 mètres de long, 1,58 mètre de large et 1,51 mètre de haut, barres de toit comprises — profite également d’un volume de coffre de 290 litres, qui grimpe à 620 litres une fois la banquette arrière rabattue. Pour rappel, le véhicule revendique une puissance de 33 kW (44 chevaux) et un couple de 125 Nm.

Une Spring Cargo pour début 2022

Ce n’est clairement pas un champion de la performance, mais le Spring se destine principalement à la ville et au réseau secondaire. Son autonomie de 230 kilomètres en cycle Combiné ou 305 kilomètres en cycle City (WLTP) renforce d’ailleurs cette idée. Cela lui permet tout de même de se placer au-dessus de la Twingo Electric et son rayon d’action de 190 kilomètres.

À noter qu’une déclinaison 100 % utilitaire, aussi nommée Cargo (aucune banquette arrière), arrivera en concession début 2022. Plusieurs offres LLD (Location longue durée) composent l’offre de la Dacia Spring : comptez 89 euros par mois avec la prime à la conversion de 2500 euros et le bonus écologique pour la version Confort, contre 94 euros pour la Confort Plus.