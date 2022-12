Samsung officialise les Galaxy Book 2 Go et Book 2 Pro 360, un PC portable désARMé

Les Galaxy Book 2 Go et Book 2 Pro 360 ont tout d'un PC portable classique... enfin presque. En amont du CES 2023, Samsung officialise deux machines équipées d'une puce ARM Qualcomm.

En amont du CES 2023, qui débutera dans quelques jours, Samsung dévoile le Galaxy Book 2 Go. Un PC portable équipé de Windows 11 qui tourne sous ARM. C’est la seconde génération de PC portable conçu en collaboration avec Qualcomm.

Un PC portable classique à première vue

Il a tout d’un PC portable traditionnel, le Galaxy Book 2 Go fait une épaisseur de 15,5 mm et un poids de 1,44 kg, avec un châssis compact affiche des bords fins et embarque un écran IPS LCD de 14 pouces en définition Full HD. Il adopte également une charnière orientable jusqu’à 180 degrés. Enfin, il est présenté comme résistant, il a réussi les tests Mil-STD-810H, un standard qui garantit un usage à l’épreuve des températures extrêmes, de l’humidité, ainsi que des chocs, des vibrations et des chutes.

Ce que l’on retiendra de ce PC portable est surtout l’utilisation du processeur Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3, une puce de fin 2021. Sur le papier, c’est une puce prometteuse, avec le support du Wi-Fi 6E, néanmoins cela reste encore très léger pour fournir des performances correctes avec Windows 11. Nous avons testé une plateforme de Microsoft, le Dev Kit 2023, équipé d’une puce plus haut de gamme, le SoC Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3. Nous avons été déçus par les performances globales de la machine, nous avons donc des doutes sur les performances du SoC Snapdragon 7c+ Gen 3. On apprend que le Galaxy Book 2 Go sera commercialisé en France en exclusivité sur le site de Samsung à partir du 20 janvier 2023.

Mais, ce n’est pas l’unique produit qui a été annoncé, puisque le Galaxy Book 2 Pro 360 a été annoncé en Corée du Sud. On ne parle pas ici de la variante Intel, déjà présente en France, mais d’une nouvelle version équipée d’un SoC Snapdragon 8cx Gen 3 de Qualcomm. Techniquement, les deux machines sont très proches, néanmoins la puce ARM permet de booster l’autonomie : la machine Snapdragon est annoncée jusqu’à 35 heures de lecture vidéo sur une seule charge, le modèle Intel plafonne à 21 heures.

