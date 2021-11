Snapdragon 8cx Gen 3 : un premier benchmark le place derrière l’Apple M1 de 2020

Le prochain SoC haut de gamme de Qualcomm pour les PC portables ne serait toujours pas à la hauteur de l'Apple M1 de 2020.

Apple a créé une secousse sur le marché du PC avec le lancement de sa puce Apple M1. La marque a montré avec le MacBook Air dès 2020 qu’il était possible de concevoir un PC portable performant et autonome avec une architecture ARM. Plus d’un an après, les PC ARM sous Windows ne sont toujours pas au niveau et Microsoft devrait réagir plus fermement. On sait désormais que la torpeur du marché est notamment due à un contrat d’exclusivité entre Qualcomm et Microsoft, qui empêche une concurrence venant de MediaTek ou d’autres acteurs.

Il faut donc encore compter sur les puces de Qualcomm du côté de Windows. Malheureusement, la prochaine prévue au calendrier ne serait pas encore au niveau.

Un benchmark d’un prototype

Attention, il s’agit d’un premier benchmark réalisé à partir d’un « engineering sample » nommé Lenovo QRD, pour Qualcomm Reference Design. Autrement dit il s’agit d’un prototype de PC portable réalisé à partir des instructions de Qualcomm pour tester leur nouvelle solution. Ce benchmark mentionne à la fois Windows 11 et le Snapdragon 8cx Gen 3, qui devrait être la prochaine puce haut de gamme de Qualcomm.

Comme vous pouvez le voir, la machine obtient un score de 1010 points sur un seul cœur, et 5335 en multicœur. C’est une belle progression face à la précédente génération qui pouvait obtenir 778 et 3028 points à ce même test, mais on est encore loin de l’Apple M1. Avec le MacBook Air de 2020, la puce obtient 1740 et 7650 points respectivement aux deux tests. Il faut se souvenir que la version du MacBook Air est limitée en performances pour ne pas avoir besoin de ventilation.

Il faut également rappeler qu’Apple prépare probablement d’ores et déjà une puce Apple M2. Le nouveau MacBook Air fait l’objet de rumeurs pour un lancement pendant l’année 2022 avec un tout nouveau design.

Le Snapdragon 8cx Gen 3 pourrait être dévoilé lors du Snapdragon Tech Summit du 30 novembre au 1er décembre, en même temps que le Snapdragon 8 Gen 1, attendu pour nos prochains smartphones.

