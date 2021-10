Apple MacBook Air 2022 : un design inspiré du MacBook Pro et de l’iMac M1

Le prochain MacBook Air fait de plus en plus parler de lui. Son design gagnerait certaines spécificités du nouveau MacBook Pro et de l'iMac M1, mais pas toutes.

Les nouveaux MacBook Pro d’Apple sont très impressionnants, mais sont réellement réservés aux professionnels. Pour le plus large public d’Apple il faudra donc attendre le prochain renouvellement du MacBook Air pour espérer une machine intéressante, vendue à un tarif plus raisonnable.

Depuis plusieurs mois, le nouveau MacBook Air fait justement parler de lui. Il faut dire que le MacBook Air M1, premier à utiliser une puce Apple Silicon, reprenait à l’identique le châssis de la précédente génération basée sur Intel. On attend donc un changement majeur avec la prochaine génération.

D’après le compte Twitter @dylandkt, à qui le site spécialisé MacRumors prête une bonne crédibilité grâce à plusieurs fuites vérifiées par le passé, le nouveau MacBook Air devrait proposer plusieurs changements déjà vus sur le MacBook Pro et l’iMac M1. On parle ainsi d’un design similaire à celui du nouveau MacBook Pro, avec un châssis toutefois plus fin sans ventilation, puisque la machine sera moins puissante et un écran dont les bords seraient affinés, avec peut-être une encoche.

The upcoming MacBook (Air) will release in the middle of 2022. It will have MagSafe, a 1080p webcam, USB C ports, a 30W power adapter, and no fans. There will be color options similar to the iMac 24. The bezels and keyboard will be an off white with full sized function keys.

— Dylan (@dylandkt) October 21, 2021