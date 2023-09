Sonos Move 2 officialisée : une réinvention au-delà de nos attentes

Après une longue attente et des fuites qui ont mis en émoi toute la communauté audio, Sonos a finalement dévoilé la Sonos Move 2. La marque continue d'étoffer sa gamme. Cette fois-ci, la Move 2 offre encore plus de nouveautés que ce que l'on attendait.

Petit retour en arrière : le Move d’origine

Avant de plonger dans les nouveautés de la Move 2, faisons un bref retour sur sa prédécesseur, la Sonos Move. Cette dernière, dévoilée en 2019, avait marqué un tournant pour la marque.

Présentée comme une enceinte sur batterie, elle était apte à fonctionner en Wi-Fi tout en se connectant à l’écosystème Sonos, mais pouvait aussi être utilisée en Bluetooth en dehors de chez soi. Toutefois, avec un poids non négligeable, elle n’était pas vraiment portable, mais plutôt qualifiée de transportable. Si elle a été une belle réussite pour Sonos, quelques bémols, notamment son poids et son prix, étaient à noter.

Les avancées notables de la Move 2

Spatialité et polyvalence du son

Premièrement, la Sonos Move 2 a été dotée d’une architecture acoustique repensée. Grâce à un double tweeter, elle promet une expérience sonore stéréo plus ample et spacieuse. Cependant, l’expérience stéréo devrait être restreinte, car les haut-parleurs sont trop rapprochés, compromettant potentiellement la spatialisation et la séparation des canaux sonores.

Mais les avancées ne s’arrêtent pas là. Sonos annonce une autonomie de batterie allant « jusqu’à 24 heures », une capacité impressionnante de 44 Wh.

Le plus ? Cette batterie, outre le fait qu’elle s’alimente via USB-C, peut également servir de source d’énergie pour d’autres appareils (comme un smartphone). Pour ceux préférant les connexions filaires, un adaptateur est disponible pour une source audio via câble auxiliaire, élargissant ainsi les possibilités d’utilisation.

La Sonos Move 2 s’intègre à un écosystème audio existant. Mais, grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez désormais appairer facilement votre Move 2 avec une autre enceinte du même modèle, créant ainsi un ensemble stéréo immersif.

Conception robuste et adaptabilité

Côté design et robustesse, Sonos n’a pas fait les choses à moitié. La Move 2 a été conçue pour résister aux chocs, chutes, pluie et autres aléas climatiques grâce à une classification IP56. Ajoutez à cela une résistance aux UV et aux températures extrêmes, cette enceinte est clairement conçue pour une utilisation en extérieur.

Et pour couronner le tout, la technologie Trueplay automatique a été intégrée. Cette fonctionnalité permet à l’enceinte de s’adapter en temps réel à son environnement pour fournir la meilleure qualité sonore, sans avoir besoin d’un smartphone.

Ergonomie et esthétique

Les amateurs de design ne seront pas en reste. Outre une interface tactile revisitée pour une utilisation plus intuitive, la Move 2 est maintenant disponible en plusieurs coloris : Olive, Noir, et Blanc.

Cependant, elle reste toujours aussi imposante avec ses 3 kg (batterie incluse) et ses dimensions de 241 x 160 x 127 mm.

Un œil sur les spécifications techniques

Sous le capot, la Move 2 est équipée de trois amplificateurs numériques de classe D, deux tweeters et un midwoofer. Elle dispose également de microphones pour le contrôle vocal et le réglage Trueplay. Côté connectivité, l’enceinte est compatible avec le Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0, assurant ainsi une connectivité solide et rapide.

Avec toutes ces avancées et améliorations, la Sonos Move 2 sera disponible dès le 20 septembre 2023 en France au prix de 499 euros. Si ce montant reste élevé, il est à noter que le prix demeure inchangé par rapport à la version précédente, un point positif dans un contexte économique marqué par l’inflation. On peut vous confirmer qu’elle sera testée sur Frandroid, mais nous n’avons pas encore de date de publication à vous donner.

