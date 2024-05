Boulanger brade à un très bon prix cette enceinte connectée Sonos puissante et endurante

Si vous êtes en quête d’une enceinte connectée de qualité, puissante et autonome, la Sonos Move 2 cumule ses bons points. Elle s’avère être un bon compagnon qui aujourd’hui coûte 369 euros, contre 499 euros à sa sortie.

Après avoir conçu en 2019 sa première enceinte Bluetooth portable, Sonos revient avec la deuxième itération : la Move 2. À la fois résidentielle et nomade, cette enceinte embarque désormais deux tweeters pour plus de précision sonore et voit son autonomie doubler. Elle a de quoi plaire, mais son prix a tendance à freiner l’achat. Heureusement, grâce à cette offre Boulanger, elle perd 26 % de son prix et devient plus raisonnable.

Les atouts de la Sonos Move 2

Une enceinte avec un son parfaitement équilibré

Une puissance impressionnante

Une autonomie qui frôle les 24 heures en Bluetooth

Proposée à sa sortie au prix de 499,99 euros, l’enceinte Sonos Move 2 voit son prix baisser chez Boulanger et s’affiche à présent à 369,99 euros.

Une jolie enceinte endurante, pratique à transporter

La Sonos Move 2 succède à l’excellente Sonos Move, on retrouve d’ailleurs quasiment le même design avec cette forme cylindrique un peu imposante. Elle peut être utilisée aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Elle fait tout de même son poids, avec 3 kg sur la balance, ce n’est pas la plus légère, mais comme le premier modèle, la Move 2 possède une poignée de transport pratique. Sa certification IP56 lui confère une très bonne résistance aux projections d’eau, mais ne permet pas de l’immerger.

Et si vous vous inquiétez de son autonomie, une fois à l’extérieur, sachez que le constructeur a doublé son autonomie : elle passe de 11 heures à 24 heures. De notre côté, nous mesuré 23 h 30 environ avec loudness actif, à 50 % du volume et en Bluetooth. C’est une belle performance, qui devrait garantir de passer une soirée entre amis sans manquer de musique. Avec son port USB-C, elle peut s’associer avec une batterie externe et ou bien à un smartphone pour le recharger. Sur le sommet de l’enceinte accueille la zone de contrôle intégralement tactile, avec un curseur de volume, et une discrète LED qui témoigne du fonctionnement de l’appareil.

Une bonne puissance sonore, et un son équilibré en intérieur ou extérieur

La Sonos Move 2 a de la puissance à revendre. Elle offre un très bel équilibre et une douceur de restitution du grave à l’aigu. D’ailleurs, à très fort volume, le grave ne faiblit quasiment pas et l’enceinte possède un coffre qui nous a impressionné durant notre test. Le seul point faible de l’enceinte est sa scène sonore, tant la présence de deux tweeters ne suffit pas à poser une vaste spatialisation sonore.

En plus de cette bonne prestation sonore, la Sonos Move embarque un calibrage TruePlay automatique qui lui permet d’optimiser son rendu selon son environnement. Si la Sonos Move n’a aucun mal à se faire entendre en extérieur, elle est mieux lotie à la maison puisqu’elle perd la plupart de ses fonctionnalités une fois qu’elle se connecte en Bluetooth. Enfin, il est possible de contrôler l’enceinte par la voix, on peut activer l’un ou l’autre des deux assistants supportés, Sonos Assistant et Alexa.

Découvrez plus en détail le produit grâce à notre test complet sur l’enceinte Sonos Move 2.

