Sony lance une caméra haut de gamme idéale pour vous filmer facilement

Sony a dévoilé son ZV-E1, un appareil photo doté d'un capteur plein format mais conçu avant tout pour la vidéo et le vlog.

Afin de proposer toujours davantage d’options aux vidéastes, Sony a présenté, mercredi 29 mars, un nouvel appareil photo résolument orienté vers un usage vidéo qui s’adresse avant tout aux vlogueurs, le Sony ZV-E1. Cet appareil emprunte en fait aussi bien aux autres appareils photo de vlog de la firme japonaise qu’aux appareils davantage orientés vers les professionnels de la vidéo.

Un appareil doté d’un capteur full frame

En fait, le ZV-E1 utilise le même capteur photo au format full frame de 12 millions de pixels que sur deux autres caméras lancées récemment par Sony, le Sony A7S III et le Sony FX3. On a donc ici droit à un capteur capable de capturer des vidéos avec une définition 4K à 60 p — avec une mise à jour d’ores et déjà annoncée pour prendre en charge la 4K 120p. Pour rappel, l’intérêt de cette définition plutôt limitée, dans le cadre de la vidéo, est de proposer des photosites bien plus larges et qui vont donc être capables, chacun de capturer bien plus de lumière avec une meilleure montée en sensibilité ISO.

Le boîtier est ainsi annoncé comme pouvant monter jusqu’à 102 400 ISO — extensible à 409 600 ISO — en photo comme en vidéo. L’appareil est par ailleurs capable de monter jusqu’à une vitesse d’obturation de 1/8000 s en obturateur électronique. Notons qu’il est dépourvu d’obturateur mécanique.

Par ailleurs, dans le domaine de la vidéo, le Sony ZV-E1 permet de capturer des séquences en 4:2:2 10 bits avec une compression Long GOP ou All-Intra. Il profite par ailleurs des profils S-Log3 de Sony et permet même d’importer des fichiers LUTs afin d’évaluer le rendu colorimétrique au moment de la prise de vue.

Un appareil conçu pour le vlog

Cependant, ce qui distingue le ZV-E1 des A7S III et FX3, ce sont ses fonctions associées au vlog. Comme son nom l’indique, il fait en effet partie de la gamme ZV de Sony, aux côtés du compact ZV-1 avec son capteur un pouce et du hybride ZV-E10 avec son capteur APS-C.

L’appareil est ainsi essentiellement conçu pour un usage vidéo et propose de nombreuses fonctionnalités orientées vers les créateurs de contenus. Bien évidemment, on va notamment retrouver un écran LCD de 3 pouces qui se contrôle au tactile et fixé sur rotule afin d’avoir le retour de la vidéo pendant que l’on se filme. L’appareil est cependant dépourvu de viseur électronique, puisque son usage principal reste la vidéo.

L’appareil est également stabilisé sur cinq axes et propose non seulement une mise au point avec reconnaissance de sujets et des poses humaines, mais également un cadrage automatique grâce à l’intelligence artificielle. Concrètement, l’appareil va utiliser la reconnaissance de sujet pour proposer un recadrage automatique durant l’enregistrement afin de garder le sujet au centre de la vidéo.

Concernant l’ergonomie, si le Sony ZV-E1 ne dispose pas de viseur électronique, il intègre cependant un grip sur le côté. L’appareil est par ailleurs particulièrement compact avec des dimensions de 71,9 x 121 x 54,3 mm et un poids de 399 grammes sans batterie ni carte mémoire — notons par ailleurs qu’il est compatible uniquement avec les cartes SD UHS-I et UHS-II, mais pas avec les cartes CFExpress.

Prix et disponibilité du Sony ZV-E1

Le Sony ZV-E1 sera disponible dans le courant du mois d’avril. Il sera proposé au prix de 2700 euros sans objectif et à 3000 euros en kit avec un objectif 28-60 mm (f/4-5,6). Bien évidemment, l’appareil est par ailleurs compatible avec tous les objectifs en monture E.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.