Sony lance un appareil photo idéal pour devenir vidéaste sans se ruiner

Sony a lancé un nouvel appareil photo hybride dédié avant tout à la vidéo avec un prix d'appel intéressant pour les vidéastes en herbe.

L’an dernier, Sony avait lancé un appareil photo au positionnement assez original, dédié aux vidéastes, aux vlogueurs et aux créateurs de contenus, le Sony ZV-1. Suite au succès de cet appareil, le constructeur japonais a dévoilé ce mardi un second modèle dans la même lignée, le Sony SV-E10.

Si le Sony ZV-1 était conçu sur les bases d’un appareil photo compact, très proche de la gamme Sony RX100, le Sony ZV-E10 est quant à lui un véritable appareil photo hybride, avec un capteur photo APS-C et un système d’objectifs interchangeable grâce à la monture E-Mount. Néanmoins, on va y retrouver les caractéristiques qui ont fait la force du Sony ZV-1, à commencer par la simplicité d’utilisation. Le Sony ZV-E10 et ainsi doté d’un bouton dédié baptisé « bokeh switch » permettant d’augmenter le flou d’arrière-plan pour mettre le visage en avant. Contrairement aux smartphones, il ne s’agit cependant pas ici d’un traitement logiciel, mais bel et bien d’un simple bouton permettant d’augmenter l’ouverture focale au maximum.

Un écran orientable à 180 degrés

L’appareil est également équipé d’un écran orientable à 180 degrés afin d’avoir un retour lorsqu’on est amené à se filmer. Il peut aussi tourner des vidéos en mode portrait, à la verticale, idéal pour certaines plateformes comme TikTok ou les stories Instagram par exemple.

L’audio n’a pas été oublié, puisque le Sony ZV-E10 est doté d’un microphone avec trois capsules et que le constructeur fournit, en prime, en filtre anti-vent pour les tournages difficiles en extérieur. L’appareil est également compatible avec les micros sans fil du constructeur japonais, mais également avec des micros de marques tierces grâce à la présence d’une prise micro dédiée.

Concernant les capacités vidéo, le Sony ZV-E10 est capable de tourner en 4K, sur la base d’une définition 6K oversampled, jusqu’en 30p ou en Full HD jusqu’à 120p. Il profite également du profil S-LOG de Sony et d’un autofocus hybride avec suivi de l’œil humain en temps réel et de 425 zones d’autofocus. Pour les photos, c’est un capteur de 24,2 mégapixels qui est intégré au boîtier, tandis que la sensibilité peut aller de 100 à 32 000 ISO. Le mode rafale permet quant à lui de capturer jusqu’à 11 images par seconde en mode AF/AE.

Outre l’enregistrement vidéo classique, le Sony ZV-E10 peut également être utilisé comme une simple webcam, simplement en le connectant en USB à un ordinateur. Il n’est ainsi pas nécessaire d’utiliser le logiciel Imaging Edge Webcam de Sony. Il en va de même pour les smartphones Xperia grâce à l’application Imaging Edge Mobile. Celle-ci va également permettre d’assurer la prise de vue à distance ou de transférer des photos ou des vidéos en 4K.

Prix et disponibilité du Sony ZV-E10

Le Sony ZV-E10 sera disponible dans le courant du mois d’août. Il sera proposé en deux versions : sans objectif au prix de 750 euros, ou avec une optique 16-50 mm (f/3,5-5,6) à 850 euros. L’appareil, doté de la monture E-Mount, est par ailleurs compatible avec plus de 60 objectifs Sony, dont 19 conçus spécialement pour les boîtiers APS-C.