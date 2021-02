Sony dévoile sa FX3, une caméra full frame au format ultra compact

Sony a dévoilé sa caméra FX3, un appareil destiné à une usage professionnel dans un gabarit ultra compact.

Dans le domaine de l’image, Sony propose ses appareils photo d’un côté, avec notamment la gamme Alpha 7 dotée de capteurs full frame, mais également des caméras destinées aux professionnels, les Sony Cinema Line. Cette semaine, le constructeur japonais a dévoilé une nouvelle caméra qui pourrait bien faire le pont entre ces deux gammes.

Sony a en effet dévoilé la Sony FX3, une caméra aux atours d’appareil photo hybride full frame. Il faut dire qu’elle dispose d’un gabarit de 129,7 x 77,8 x 84,5 mm et d’un poids de 715 grammes avec batterie et carte mémoire. À titre de comparaison, la Sony FX6 — qui était jusque-là la caméra professionnelle la plus compacte du constructeur — affiche un poids de 890 grammes sans aucun accessoire. On se rapproche ainsi bien davantage du gabarit d’un Sony A7S III avec ses 699 grammes sur la balance.

Outre ce format ultra compact, la Sony FX3 est dotée d’un capteur full frame de 10,2 mégapixels. De quoi permettre d’enregistrer des séquences vidéo dans une définition 4K de 4268 x 2408 pixels. La Sony FX3 est ainsi capable d’enregistrer jusqu’à un débit de 60p grâce à la sortie RAW par HDMI.

Une sensibilité jusqu’à 409 600 ISO

Concernant les paramètres d’exposition, le boîtier de Sony peut faire varier sa sensibilité de 80 à 102 400 ISO et même jusqu’à 409 600 ISO en mode étendu. La vitesse d’obturation en vidéo peut quant à elle être réglée de 1/4s à 1/8000s.

La Sony FX3 permet également d’enregistrer du son grâce à un microphone stéréo intégrée, mais propose également une entrée mini jack 3,5 mm pour y brancher un micro filaire. En parlant de connectique, on retrouve également une sortie casque, une prise USB-C et une sortie HDMI permettant de profiter d’un enregistrement en 4:2:2 10 bits.

Les contrôles de la Sony FX3 se font uniquement par l’écran, le boîtier n’étant pas équipé d’un viseur électronique. Il s’agit d’un écran LCD de 3 pouces affichant 1,44 million de points.

Concernant les optiques compatibles, la caméra de Sony est équipée de la monture E. Elle est donc compatible avec tous les objectifs au format APS-C et full frame compatibles eux-mêmes avec cette monture.

La caméra Sony FX3 sera lancée le mois prochain en France. Destinée aux professionnels ou aux passionnés de vidéo, elle sera proposée au prix de 4700 euros.