Développer un chef d’oeuvre sans broyer les développeurs : ce serait possible chez Insomniac Games

Plusieurs développeurs de Ratchet & Clank Rift Apart ont témoigné de bonnes conditions de travail pendant la création du titre. Un fait important à souligner dans une industrie en proie au crunch à répétition.

Cette semaine sort le jeu Ratchet & Clank Rift Apart. Une aventure bluffante et une vraie exclusivité d’ampleur pour la PlayStation 5. Pour ses développeurs, c’est aussi la fin d’une aventure de plusieurs années. Peut donc se poser publiquement la question du développement du titre. L’industrie est pointée du doigt depuis plusieurs années pour le traitement de ses développeurs, en particulier chez certains studios qui enchainent les périodes de crunch, nom donné à ces périodes difficiles où les développeurs enchainent les heures supplémentaires avec une charge de travail immense pendant de longues périodes et sans parfois voir leur famille. On parle dans certains cas d’atteindre une charge de travail de 100 heures par semaine pendant plusieurs mois.

Ce cycle malsain est entretenu par le management de certains studios et même défendu par une partie de l’industrie comme quelque chose de naturel et même obligatoire si l’on a de l’ambition. Une fable à laquelle certains développeurs d’Insomniac Games aimeraient bien répondre.

Plusieurs développeurs du jeu Ratchet & Clank Rift Apart ont ainsi témoigné publiquement sur Twitter de la qualité de leur expérience au travail, en particulier durant ces derniers mois de développement. D’après ces témoignages, le développement se serait très bien déroulé avec des semaines dépassant rarement, voire jamais, les 40 heures de travail.

I'd appreciate ppl sharing this positive. Because it's important.#RatchetPS5 is at 89 avg score & I can't speak for anyone on the team but myself, but I didn't crunch once. 40h weeks the whole time.

It is possible to work on a great game w/o suffering.https://t.co/8GOzukf2sh

— Grant Parker (@GrantPDesign) June 8, 2021