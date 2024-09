Haute qualité allemande pour ce nouveau casque gaming

Le fabricant audio allemand Teufel enrichit sa gamme de casques gaming avec le Cage Pro HD, un modèle sans fil haut de gamme conçu pour offrir une expérience sonore immersive aux joueurs. Il mise sur les performances audio, le confort et une certaine polyvalence.

Casque Cage Pro HD // Source : Teufel

Pour bien jouer, il faut nécessairement une plateforme des plus performantes mais également des périphériques qui vaillent le coup. Souris, Manettes, claviers et casques sont autant d’accessoires qui peuvent faire la différence et permettre d’être plongé dans le jeu. Aussi, les marques proposent des appareils qui sont de plus performants et, pour la catégorie des casques, autant faire confiance à des grands du secteur. La marque Teufel est l’une d’entre elles. Elle vient d’annoncer la sortie de son nouveau casque gaming. Il veut rivaliser avec les ténors du marché dont le Logitech Pro X Wireless, entre autres.

Pour ce faire, le casque Teufel Cage Pro HD est équipé de haut-parleurs HD linéaires de 40 mm, développés pour restituer un son de haute qualité. Teufel met l’accent sur la précision audio, un élément clé pour les jeux vidéo, en particulier les titres tactiques où la localisation des sons est primordiale. Le casque promet des basses profondes et définies, des médiums percutants et des aigus précis.

Casque Cage Pro HD // Source : Teufel

Il s’agit d’un casque sans fil qui est livré avec un dongle USB voulant assurer une connexion à faible latence avec les PC, PlayStation 5 et Xbox. L’idée est bien entendu de limiter tout décalage perceptible entre l’image et le son, un point critique pour les joueurs les plus exigeants. Le Cage Pro HD est aussi compatible Bluetooth pour une utilisation avec d’autres appareils, ainsi qu’une option filaire via un câble jack 3,5 mm (fourni).

Casque Cage Pro HD // Source : Teufel

Pour enrichir l’expérience sonore, le casque est compatible avec la technologie DTS Headphone V2, permettant de simuler un son surround virtuel 7.1. Il s’agit d’utiliser le logiciel Teufel Audio Center sur PC pour en profiter pleinement, promettant ainsi d’amplifier l’immersion dans les environnements de jeu.

Communication claire et personnalisation

Pour bien communiquer, autre élément important dans un jeu, le casque est doté d’un microphone à condensateur HD directionnel, conçu pour offrir une transmission vocale claire. Ce microphone est amovible.

Casque Cage Pro HD // Source : Teufel

Pour le contrôle, on peut compter sur la présence d’une molette de volume, d’un bouton de désactivation du microphone et d’un bouton multifonction programmable. Ce dernier, par défaut dédié au réglage de l’éclairage LED, peut être personnalisé via le logiciel Teufel Audio Center.

Casque Cage Pro HD // Source : Teufel

Pour des sessions purement musicales, le logiciel Teufel Audio Center propose un égaliseur à 10 bandes afin d’affiner la signature sonore selon les besoins et les préférences.

Confort et autonomie pour les longues sessions

Teufel indique avoir apporté une attention particulière au confort, élément crucial pour les longues sessions de jeu. Il y a donc des coussinets d’oreille particulièrement épais, conçus pour assurer un bon maintien et une isolation efficace des bruits extérieurs. Le port de lunettes est possible. En outre, pour limiter la sensation de moiteur qui peut être ressentie après de longues sessions, notez la présence d’un système de ventilation intégré dans les coques d’oreilles. Selon Teufel, la batterie promet jusqu’à 68 heures d’utilisation à volume moyen.

Prix et disponibilité du casque Teufel Cage Pro HD

Le nouveau casque Teufel Cage Pro HD est disponible pour un prix de 199,99 euros.