ScanWatch Nova : Withings décline sa Scanwatch 2 dans un look élégant de montre de plongée

Withings a présenté sa ScanWatch Nova, une montre hybride qui reprend les mesures de la ScanWatch 2, mais dans un look de montre de plongée.

Withings n’a pas chômé. Quelques mois après l’annonce de ses deux dernières montres hybrides, les Withings ScanWatch Light et ScanWatch 2, le constructeur français a dévoilé, ce mardi, un nouveau modèle de montre au design bien différent, la Withings ScanWatch Nova.

Il s’agit en fait d’une montre connectée qui reprend les principales mesures de santé que le dernier modèle premium du constructeur, la ScanWatch 2. La nouvelle montre du constructeur est ainsi capable de suivre votre fréquence cardiaque en temps réel, de mesurer votre taux d’oxygène sanguin, de réaliser des électrocardiogrammes ou de mesurer la température de la peau, notamment pour évaluer votre récupération ou l’efficacité de vos entraînements.

Comme les autres modèles hybrides de Withings, la ScanWatch Nova est une véritable montre à aiguilles physiques, avec un cadran alimenté par batterie. Elle est cependant dotée également d’un petit écran Amoled monochrome sur la partie supérieure du cadran pour afficher les notifications ou parcourir les différentes fonctionnalités.

Mais là où la ScanWatch Nova se distingue de la ScanWatch 2, c’est sur son aspect. La montre reprend en fait la forme des montres de plongée, avec une large lunette tout autour du cadran. La montre est certifiée 10 ATM — pour des plongées à faible profondeur — et dotée d’une protection en verre saphir. Notons par ailleurs que la lunette en acier et céramique est rotative et pourra être utilisée comme chronomètre ou pour les paliers de décompression. La montre sera par ailleurs déclinée en trois coloris, vert, noir et bleu, et proposée avec un bracelet en métal argenté.

La Scanwatch Horizon de la ScanWatch 2

En fait, la stratégie de Withings avec sa ScanWatch Nova est semblable à ce que le constructeur avait pu proposer avec sa ScanWatch Horizon. Ce modèle, lancé en septembre 2021, reprenait les fonctions et mesures de la première ScanWatch, mais dans un design de montre de plongée, un an après la première ScanWatch. La ScanWatch Nova vient donc reprendre les fonctions de la ScanWatch 2 — notamment la mesure de la température, — mais sans qu’il soit nécessaire de patienter plus d’un an pour cette nouvelle déclinaison.

La Withings ScanWatch Nova sera disponible dès ce mardi au prix de 600 euros sur le site de Withings et le 1er février 2024 chez les autres revendeurs. À titre de comparaison, la ScanWatch 2 standard est affichée à 350 euros et la ScanWatch Horizon était proposée à son lancement à 500 euros.