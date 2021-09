ScanWatch Horizon : Withings lance une version plus sportive de sa montre hybride

Withings a présenté ce mercredi sa ScanWatch Horizon, une nouvelle version de sa montre hybride qui reprend les mêmes fonctions, mais avec un design inspiré des montres de plongée.

On pouvait espérer une nouvelle montre connectée de la part de Withings, le constructeur français ayant annoncé un nouveau produit ce mercredi, il n’en est finalement rien… ou presque. Un an après la sortie de la ScanWatch — et 21 mois après sa présentation au CES 2020 –, Withings a présenté une nouvelle déclinaison de sa montre connectée hybride orientée vers la santé.

Le constructeur nous avait déjà habitués au fil des douze derniers mois à présenter différentes versions de sa montre connectée, avec notamment une version Rose Gold annoncée en juillet dernier, la nouvelle ScanWatch Horizon se veut bien plus qu’une simple déclinaison.

Sous le capot, elle reprend exactement les mêmes mesures, caractéristiques, autonomie et fonctionnalités que la ScanWatch classique. Mais de l’extérieur, Withings a revu sa copie. Il s’agit ici d’une montre inspirée très nettement du design des montres de plongée. Pour le développement de la ScanWatch Horizon, Withings a à nouveau travaillé avec son partenaire historique, le cabinet de design Elium Studio.

Une lunette rotative sans fonction logicielle

La montre est plus massive que les précédentes versions, en raison notamment de l’ajout d’une lunette rotative en plus de la couronne rotative servant à naviguer dans les menus. Cette lunette va ainsi pouvoir tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et servira également d’électrode pour la fonction d’électrocardiogramme. Aucune fonction logicielle ne lui est cependant associée, contrairement à la Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

Parmi les autres nouveautés en termes de design, on peut également citer l’étanchéité qui passe de 5 à 10 ATM, permettant en principe une immersion jusqu’à 100 m de profondeur. Withings a également ajouté des index luminescents autour du cadran et sur les aiguilles pour bien lire l’heure dans l’obscurité.

Du côté des autres caractéristiques, on retrouve ce qui faisait déjà le succès de la Withings ScanWatch classique avec une mesure du rythme cardiaque et de la saturation en oxygène du sang (SpO2), une fonction électrocardiogramme pour déceler d’éventuelles fibrillations cardiaques, un écran PMOLED monochrome servant à afficher les notifications ou à naviguer dans les menus, ainsi qu’un suivi complet du sommeil permettant également d’évaluer une potentielle apnée du sommeil. L’autonomie reste inchangée par rapport à la version classique avec jusqu’à 30 jours d’utilisation annoncés.

Prix et disponibilité de la Withings ScanWatch Horizon

La nouvelle montre Withings ScanWatch Horizon est d’ores et déjà disponible en deux coloris : bleu ou vert. Elle est livrée avec un bracelet en acier inoxydable ainsi qu’un bracelet en fluoélastomère du même coloris que le cadran.

Certifiée cinq ans, la ScanWatch Horizon est tout de même lancée à 499,95 euros. Pour rappel, la ScanWatch 42 mm était quant à elle affichée au lancement à 300 euros.