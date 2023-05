Amazon Fire Max 11 (2023) : un pas vers le haut de gamme dans le secteur des tablettes

La Fire Max 11 est indéniablement la tablette la plus impressionnante proposée par Amazon à ce jour. Avec son écran de grande taille, son puissant processeur MediaTek, son boîtier fin et robuste, ainsi que sa panoplie d'accessoires 2 en 1, la tablette représente un effort significatif d'Amazon pour entrer dans le segment haut de gamme du marché des tablettes.

C’est un virage stratégique pour Amazon, habituellement reconnu pour ses produits à bas prix, en ciblant un marché de tablettes plus haut de gamme. Cette décision pourrait bien s’avérer fructueuse. Cependant, la concurrence de l’iPad est très forte, sans oublier les tablettes Android avec Samsung.

Une grande tablette pour remplacer la Fire HD 10

La Fire Max 11 d’Amazon se distingue par son écran de 11 pouces en définition 2000 × 1200 pixels. Amazon n’a pas lésiné sur la puissance de son nouveau produit phare. Doté d’un processeur MediaTek MT8188J, selon Amazon, la Fire Max 11 est ainsi 50 % plus puissante que la Fire HD 10, principalement grâce aux cœurs ARM Cortex-A78 et Cortex-A55. Amazon complète le SoC avec 4 Go de mémoire vive, la tablette Fire Max 11 offre une capacité de stockage interne de 64 ou 128 Go, extensible grâce à l’ajout d’une carte microSD.

Cette Fire Max 11 est dotée d’un boîtier en aluminium fin de seulement 7,5 millimètres, pour un poids de 490 grammes. Malgré cette légèreté, la tablette montrerait une robustesse remarquable lors des tests de chute, surpassant même l’Apple iPad de 10,9 pouces (10ᵉ génération) selon Amazon. La firme américaine propose avec sa Fire Max 11 un ensemble d’accessoires 2 en 1 pour transformer la tablette en… tablette de productivité. En option, on trouve en effet un stylet et un étui à clavier sont proposés.

La Fire Max 11 promet une autonomie de 14 heures, permettant une utilisation prolongée sans avoir besoin de recharger l’appareil. En outre, la tablette est équipée de la norme Wi-Fi 6, et du Bluetooth 5.2.

Cependant, malgré ces améliorations et ces avancées, il est important de noter que la Fire Max 11 reste en deçà de ce que proposent les leaders du marché comme Apple et Samsung en termes de performances et de fonctionnalités haut de gamme.

Cette Amazon Fire Max 11 n’est pas encore disponible en France, mais on la trouve en Allemagne à partir de 270 euros. Pour rappel, elle tourne sur un fork d’Android : une variante d’Android sans les services de Google, mais avec ceux d’Amazon à la place. C’est un point important à considérer avant d’effectuer votre achat.

