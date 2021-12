AiAiAi TMA-2 Studio Wireless+ : un casque écoresponsable sans fil, sans latence et sans perte audio

Spécialiste du casque haut de gamme modulaire, le danois AiAiAi a dévoilé ce mardi le premier casque sans fil au monde avec une latence ultra-faible et sans perte audio. Deux atouts phares pour séduire les mélomanes les plus avertis et surtout les créateurs de musique.

C’est un étrange casque que la marque danoise AiAiAi a dévoilé ce mardi. Le TMA-2 Studio Wireless+ s’adresse aux créateurs de musique qui ne veulent plus être gênés par les fils. Un comble quand on sait l’exigence en termes de latence que nécessite la musique. Avec son nouveau casque, la firme promet une innovation audio qui va répondre à toutes les attentes.

Pour répondre à une démocratisation de la création musicale qui ne se fait désormais plus seulement dans les studios, mais dans des espaces plus restreints, à domicile même, AiAiAi a donc eu l’idée d’un casque sans fil et sans compromis. Il a été conçu en collaboration avec Richie Hawtin, plus connu sous le nom de Plastikman. DJ, producteur, musicien d’électro, il est surtout adepte de l’innovation dans de nombreux projets avant-gardistes à travers le monde. AiAiAi s’est appuyé sur son expertise de la conception à la finition, notamment en matière de flux de travail et de technologie nécessaire pour les créatifs comme les professionnels.

Un concept durable et écoresponsable

Ce casque circum-aural avec coussinets à mémoire de forme en alcantara reprend le concept phare de la marque, à savoir sa modularité (il arrive en pièces détachées) et sa conception écoresponsable. Il est possible de le démonter et d’en changer tous les éléments, et même de les mettre à niveau au fil du temps pour prolonger la durée de vie du casque. Désormais, ce concept s’applique aussi à des casques aux velléités plus professionnelles.

Le casque AiAiAi est personnalisable et ses éléments peuvent être remplacés pour une plus grande durabilité // Source : AiAiAi AiAiAi rend ses casques modulables, à vous de choisir les éléments // Source : AiAiAi

Le casque AiAiAi est doté de transducteurs à diaphragme en bio-cellulose de 40 mm, qui promettent d’offrir un son plus précis et fiable qu’un modèle en PET ordinaire. Il est plus rigide, léger et résistant pour vibrer sans distorsion même à des volumes élevés.

Le TMA-2 Studio Wireless+ a nécessité trois ans de développement pour arriver à la promesse d’une latence ultra-faible et d’une compression audio sans perte. Le tout est rendu possible une technologie maison brevetée, AiAiAi W+ Link. Celle-ci permet de mêler expérience sans fil et latence quasi inexistante constante (16 ms). Il s’agit en fait d’un petit boîtier à raccorder directement à la prise jack de votre smartphone, de votre PC ou de votre enceinte, qui va transmettre le son sans fil vers le casque. Un système qui rapproche le casque d’AiAiAi des modèles gaming 2,4 GHz à connecter à une prise USB sur PC. À noter que le TMA-2 Studio Wireless+ peut être également utilisé classiquement en Bluetooth 5.0 (compatible AAC et SBC), sans le W+ Link.

W+ Link, la promesse d’un signal audio sans perte et d’une latence imperceptible

W+ Link promet une connexion stable et un signal audio sans perte grâce à la double antenne du récepteur W+ Link. AiAiAi explique que le signal est constamment analysé en simultané pour s’assurer que c’est bien le meilleur signal qui est appliqué et utilisé pour le flux audio. Il s’appuie pour cela sur une bande passante de qualité supérieure pour permettre l’envoi de plusieurs samples en continu et à de multiples reprises pour éliminer toute perte de signal. Une obligation pour satisfaire le besoin de précision et de stabilité des musiciens et artistes.

Le casque AiAiAi TMA-2 Studio Wireless+ // Source : AiAiAi Le TMA-2 Studio Wireless+ propose aussi une connexion filaire // Source : AiAiAi

Cela se traduit néanmoins par l’utilisation du transmetteur W+ Link relié au casque. Il promet une portée de 12 mètres depuis la source pour parvenir à cette prouesse et 30 heures d’utilisation sur sa batterie (3h pour se recharger).

Le TMA-2 Studio Wireless+ annonce plus de 80 heures d’autonomie en utilisant seulement le Bluetooth, 16 heures avec le W+ Link. Il est fourni avec un câble hi-fi spiralé de 1,5 m si vous souhaitez toutefois recourir à des installations plus classiques.

Prix et disponibilité

Le casque AiAiAi TMA-2 Studio Wireless+ est annoncé au prix de 350 euros. Il est disponible en précommande à compter du 14 décembre sur le site de la marque et auprès de revendeurs partenaires. Il sera en vente dans les magasins courant janvier 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.