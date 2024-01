Ce nouveau casque à conduction osseuse est idéal pour la natation, mais pas seulement

À l'occasion du CES de Las Vegas, le constructeur chinois Shokz a dévoilé un nouveau casque orienté vers la nage, l'OpenSwim Pro.

Après la course à pied avec le casque OpenRun Pro, place à la nage avec l’OpenSwim Pro. À l’occasion de l’ouverture du CES de Las Vegas, le constructeur chinois de casques à conduction osseuse Shokz a dévoilé, ce lundi, son dernier modèle en date, le Shokz OpenSwim Pro.

Comme son nom l’indique, ce casque à conduction osseuse vient compléter la gamme du constructeur en se positionnant au-dessus du casque OpenSwim. Il va donc en reprendre les principales fonctionnalités, à commencer par la possibilité de stocker de la musique directement dans le casque.

Rappelons en effet que l’eau peut être un véritable frein à la transmission des ondes Bluetooth. Dès lors, Shokz a décidé de contourner cet obstacle en intégrant un système de stockage directement à son casque. En l’occurrence, le Shokz OpenSwim Pro permet de stocker 32 Go de musique, soit jusqu’à 8000 titres aux formats MP3, mais aussi WMA, FLAC, AAC ou WAV. À titre de comparaison, l’OpenSwim classique se limite quant à lui à 4 Go de stockage.

Outre ce stockage intégré, l’OpenSwim Pro reprend les principales fonctions des casques à conduction osseuse de Shokz. On va donc logiquement retrouver un système de transducteurs à conduction osseuse qui vont faire vibrer les tempes pour faire parvenir les sons vers les tympans non pas par l’air, mais pas vibration du crâne. Shokz indique également avoir développé une technologie « PremiumPitch 2.0+ » censée renforcer à la fois les graves et les aigus.

Des microphones pour passer des appels

Autre nouveauté par rapport à l’OpenSwim standard, cette version « Pro » embarque quant à elles deux microphones qui vont permettre de passer des appels téléphoniques tout en réduisant les bruits extérieurs pour votre interlocuteur.

Concernant l’autonomie, Shokz a intégré ici une batterie de 160 mAh devant permettre jusqu’à 9 heures d’autonomie. Le casque est par ailleurs particulièrement léger avec 27 grammes sur la balance et est bien évidemment résistant à l’immersion avec une certification IP68. Enfin, une application est également proposée afin de régler un égaliseur avec plusieurs presets inclus.

Le casque Shokz OpenSwim Pro sera lancé dans le courant de l’année en France à un prix qui n’a pas encore été communiqué par le constructeur. À titre de comparaison, l’OpenSwim standard est affiché à 190 euros, tout comme l’OpenRun Pro.