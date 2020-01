Jabra Elite 45h : un nouveau casque avec recharge rapide et 40 heures d’autonomie

A l'occasion du CES 2020, le danois Jabra a annoncé plusieurs nouveautés. Parmi elles, un nouveau casque supra-aural (dont les coussinets reposent sur les oreilles plutôt que de les englober) : l'Elite 45h. Ses particularités ? Une autonomie estimée à 40 heures, une technologie de recharge rapide efficace et un système audio conçu pour se plier à vos habitudes d'écoute.

A Las Vegas, dans les halls climatisés du CES, Jabra a présenté un nouveau casque supra-aural, l’Elite 45h. Attendu à 99 euros à partir de mars prochain en France, ce dernier se pare de caractéristiques plaisantes pour un design relativement sobre.

Parmi les principaux atouts de ce nouveau produit, décliné en trois coloris (Titanium Black, Navy, et Gold Beige) : une autonomie pouvant aller jusqu’à 40 heures, une recharge rapide qui a du tonus (8 heures d’autonomie récupérées après 15 minutes de recharge seulement, assure Jabra) et une technologie astucieuse permettant au casque de s’accorder automatiquement à vos habitudes et préférences d’écoute.

MySound, la fonctionnalité qui règle votre casque à votre place

Comment cela fonctionne ? Grâce à MySound, une fonctionnalité que Jabra hérite de GN Hearing, l’une de ses sociétés sœurs, spécialisée dans les appareils auditifs. Ce service d’optimisation, comme le décrit Android Central, utilise l’application Jabra Sound+ pour analyser les habitudes de l’utilisateur et lui créer un profil sonore personnalisé. Le casque se cale par la suite sur ce profil pour délivrer ce que Jabra dépeint comme une « expérience audio optimale »… et surtout individuelle.

Jabra indique que ce système sera déployé, durant le second trimestre 2020, sur d’autres casques de son cru, dont l’Elite 75t ou encore le tout nouveau Elite Active 75t. Parallèlement à cette fonctionnalité, et de manière plus attendue, le Jabra Elite 45h dispose d’une commande physique permettant de lancer les assistant personnels d’Amazon, Google ou Apple.

Ce nouveau produit entrée de gamme sera commercialisé, entre autres, chez Amazon et sur le site officiel de la marque avec l’ambition d’être « aussi léger pour votre porte-feuille que dans vos mains », selon un communiqué partagé par René Svendsen-Tune, le CEO de Jabra.