Samsung : une batterie externe compatible avec la recharge rapide 25W

Alors que ses smartphones supportent peu à peu des standards de recharge rapide toujours plus efficaces, Samsung planche sur le lancement de nouvelles batteries externes. Parmi elles, un modèle certifié par la FCC et compatible avec la recharge rapide 25 Watts.

Forcé par la concurrence chinoise à innover, notamment, sur le domaine de la recharge rapide, Samsung proposait en août dernier une recharge 45 Watts pour son Galaxy Note 10+. Mais alors que la recharge rapide progresse sur secteur, l’enjeu est aussi de la faire avancer sur les batteries externes. Si le 45 Watts n’est pas encore d’actualité en la matière, Samsung travaille au lancement d’une batterie externe compatible avec la recharge rapide en 25 Watts. Cette dernière, EB-U3300, vient tout juste d’être certifiée par la FCC. Son arrivée sur le marché paraît imminente.

USB Type-C uniquement et recharge par induction disponible

Le site SafetyKorea nous gratifie d’une première photo de cette nouvelle batterie externe estampillée Samsung. On y découvre deux ports USB Type-C mais aucune entrée Type-A. Logique, nous rappelle SamMobile, la recharge rapide en 25W (ou supérieur) ne peut se faire qu’au travers de cordons USB-C vers USB-C, lorsque l’on suit le standard Power Delivery.

Sur le dessus de la batterie apparaît un emplacement dévolu à la recharge par induction. Selon toute logique Samsung devrait la limiter, comme jusqu’à présent sur ce type de produits, à un standard de 15 watts. D’après SamMobile, ce nouveau produit profiterait par ailleurs d’une capacité inchangée par rapports aux modèles actuels commercialisés par le géant coréen : soit 10 000 mAh.

Reste la question du lancement de cette nouvelle batterie. Samsung pourrait décider d’attendre l’annonce de son Galaxy S11 (qui devrait être présenté en février, durant la prochaine édition du MWC) pour introduire sa batterie externe 25 watts sur le marché. Il est toutefois possible que la marque décide de lancer ce nouveau produit avant le mois de février.

Certaines rumeurs laissent entendre que les Galaxy S10 Lite et Note 10 Lite seraient présentés début janvier, durant le CES. Samsung pourrait éventuellement profiter de l’occasion pour commercialiser cette batterie, d’autant que plusieurs appareils de son lineup supportent d’ores et déjà la recharge rapide à 25 watts : en l’occurrence les Galaxy Note 10 / Note 10+ et le Galaxy A70. Pour rappel, les Galaxy A71 et A91 attendus prochainement seront eux-aussi compatibles.