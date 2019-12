Samsung annoncerait ses Galaxy S10 Lite et Note 10 Lite au CES 2020

Evoqués par la rumeur à de nombreuses reprises ces derniers mois, les Galaxy S10 Lite et Note 10 Lite de Samsung seraient (enfin) annoncés à l'occasion du prochain CES. L'événement se tiendra du 7 au 10 janvier prochain à Las Vegas.

Entre deux parties de Blackjack, Samsung prendrait un moment pour annoncer comme il se doit deux nouveaux mobiles début janvier à Las Vegas : les Galaxy S10 Lite et Note 10 Lite. Les deux appareils milieu de gamme, pour lesquels le constructeur coréen n’a pas encore fixé de date précise de lancement pourraient arriver sur le marché peu après leur annonce au CES. Une sortie indienne serait ainsi prévue plus tard durant le mois janvier croit savoir le Korea Herald, dont les propos nous sont relayés par 9to5Google.

Un « nouveau lineup de smartphones milieu de gamme » annoncés à Las Vegas

Selon des sources proches de l’industrie citées par le Korea Herald, Samsung s’apprêterait à dévoiler « durant le CES une nouvelle ligne de smartphones Galaxy milieu de gamme, pensée pour les marchés émergents », explique le média. Une mention qui n’est pas sans pointer vers les Galaxy S10 Lite et Note 10 Lite, sur lesquels Samsung reste encore silencieux malgré les fuites qui nous ont éclairés ces dernières semaines sur le design et les spécificités techniques de ces nouveaux produits, voulus l’un comme l’autre abordables. Suffisamment pour rivaliser avec les iPhone XR et 11, assure le Korea Herald.

Reste que cette information mérite d’être prise avec un peu de recul. Comme le précise 9to5Google, les constructeurs de smartphones ont l’habitude de privilégier le MWC au CES pour l’annonce de nouveaux mobiles. Samsung pourrait malgré tout faire une exception à la règle afin de réserver l’événement barcelonais à la présentation de son Galaxy S11.

Pour rappel, le Galaxy S10 Lite devrait intégrer un SoC Snapdragon 855, 8 Go de mémoire vive et une batterie de 4500 mAh. L’appareil serait également doté d’un capteur photo principal de 48 Mpx, d’un écran AMOLED Full HD de 6,7 pouces et d’un chargeur USB-C de 45 Watts.

Le Galaxy Note 10 Lite devrait pour sa part reprendre une large part de ces spécifications, mais avec le fameux stylet S Pen en prime. Par rapport aux Galaxy Note 10 / Note 10+, ce dernier devrait également profiter d’un léger avantage : le Bluetooth 5.1. Cet apport permettrait essentiellement une détection des mouvements plus précise pour son stylet.