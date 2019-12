Voici le Samsung Galaxy Note 10 Lite, son prix et ses caractéristiques

Voici le Note 10 Lite : un média allemand a tout publié, ses visuels, ses caractéristiques et son prix. Cette variante du Galaxy Note 10 est attendue pour janvier 2020.

Nous avions déjà de nombreuses sur son arrivée, mais voici le Samsung Galaxy Note 10 Lite (SM-N770F) en images et avec des caractéristiques. Comme à son habitude, le média allemand WinFuture a livré toutes les informations avant son annonce officielle. Et comme d’habitude, il ne fait que peu de doute quant à la véracité de ces informations.

Ce Galaxy Note 10 Lite sera donc commercialisé à 609 euros et certaines de ses caractéristiques sont dignes d’un smartphone haut de gamme : il dispose d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces, en définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) avec le support du HDR et un lecteur d’empreintes digitales intégré directement sous la surface d’affichage. De plus, il y a un petit trou juste en dessous du bord supérieur de l’écran, pour y loger la selfie cam. Là où le Samsung Galaxy Note 10 Lite n’est pas du haut gamme, c’est son SoC : le Samsung Exynos 9810, qui était déjà intégré dans le Galaxy S9. C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles le Note 10 Lite est légèrement moins onéreux que le prétendu S10 Lite qui serait équipé du Snapdragon 855. Le SoC est combiné avec 6 Go de mémoire RAM et une mémoire flash interne de 128 Go. Notez également la présence d’un slot microSD (jusqu’à 512 Go). De plus, un port casque jack 3,5 mm est également intégré.

Le système de caméras du Galaxy Note 10 Lite est basé sur trois caméras : une caméra de 12 mégapixels avec une ouverture f/1,7. Il y a également un zoom x2 en ouverture f/2,4, avec un capteur de 12 mégapixels. De plus, Samsung intègre également un autre appareil photo de 12 mégapixels avec une ouverture f/2,2, qui est utilisé pour l’ultra grand-angle. Avec 32 mégapixels, la caméra frontale du Samsung Galaxy Note 10 Lite offre une définition considérablement plus élevée avec une ouverture f/2. Pour la vidéo, le Note 10 Lite produira des vidéos en Ultra HD jusqu’à 60 images par seconde et, comme le Galaxy S9, également un mode super ralenti.

Un autre petit point fort du Note 10 Lite est sa capacité batterie : 4 500 mAh. Il offrira donc une plus grande capacité de batterie que les batteries des Note 10 et Note 10+. Enfin, il peut être rapidement chargé jusqu’à 25 watts à l’aide de la technologie Samsung Fast Charging. Par contre, pas de charge sans fil pour le Galaxy Note 10 Lite.

Notez qu’il est également question du Bluetooth 5.0, mais aussi d’un stylet S-Pen comme vous l’aurez remarqué sur les visuels.La prise en charge NFC est également bien là. Autre absence : le Wi-Fi 6 contrairement aux Galaxy Note 10 et Galaxy S10, mais du Wi-Fi 5.

Comme nous l’avons déjà précisé, le Galaxy Note 10 Lite devrait être commercialisé à 609 euros courant janvier 2020.