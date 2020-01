Prise en main du Samsung Galaxy Chromebook : à quand la version Windows 10 ?

Samsung a lancé au CES 2020 son plus joli ordinateur portatif en plusieurs années, le Galaxy Chromebook, un appareil d’aluminium résolument haut de gamme, avec toutes les caractéristiques techniques que l’on pourrait espérer d’un Chromebook.

C’est bel et bien le design du Samsung Galaxy Chromebook qui a retenu notre attention à Las Vegas. Entre les mains, on a l’impression de simplement tenir deux plaques d’aluminium, tellement l’appareil est solidement construit. Avec la finition rouge en plus, l’ordinateur fait tourner les têtes.

Le Galaxy Chromebook est un deux-en-un, dont l’écran peut être replié à 360 degrés. On peut alors s’en servir comme une tablette légèrement épaisse, mais pas trop, et on peut utiliser le stylet intégré à même le boitier, à la manière de la gamme Galaxy Note. Le stylet est toutefois moins avancé qu’un S-Pen, puisqu’il n’inclut pas de bouton ou de connectivité Bluetooth (l’embout qui fait clic est quant à lui bien présent, à notre grand bonheur). Comme avec un smartphone, il suffit de sortir de stylet de l’appareil pour faire apparaître à l’écran un menu rassemblant ses principales fonctionnalités.

Détail intéressant, une caméra étrangement placée au haut du clavier (elle pointe vers le plafond lorsqu’on utilise l’appareil en mode ordinateur) devient une caméra arrière en mode tablette.

C’est à se demander pourquoi Samsung a réservé son design à un Chromebook. Son Galaxy Book Flex α, l’ordinateur Windows 10 aussi présenté au salon, est en comparaison beaucoup plus morne.

Tout n’est pas parfait, cela dit. Le pavé tactile du Galaxy Chromebook est un peu petit et les touches de son clavier ne s’enfoncent pas suffisamment. Celles-ci rappellent d’ailleurs plus l’expérience des MacBook avec le clavier papillon que celle de l’excellent Pixelbook Go, lancé par Google à l’automne.

La fiche technique du Chromebook est plutôt enviable, avec un superbe écran Amoled 4K de 13,3 pouces et un cadre assez mince sur trois de ses côtés. Il est doté d’un processeur Core i5 de 10e génération, on peut l’équiper d’un disque SSD allant jusqu’à 1 To et de 16 Go de mémoire vive. Sa batterie de 49,2 Wh devrait être suffisante pour une journée de travail complète, puisque l’ordinateur a obtenu la certification Athena d’Intel. Ces caractéristiques devraient évidemment en faire un ordinateur portatif cher pour un Chromebook, avec un prix à partir de 999 dollars aux États-Unis.

Le Galaxy Chromebook ne sera malheureusement pas lancé en France. Espérons maintenant qu’une éventuelle version Windows 10 le sera.