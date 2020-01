Galaxy Book Flex Alpha : Samsung dévoile son nouvel ultrabook accessible

Après le Galaxy Book Flex dévoilé fin octobre, Samsung présente une déclinaison Alpha qui se veut plus accessible. Ce nouvel ordinateur portable de 13 pouces propose des caractéristiques alléchantes et un format hybride 2-en-1.

Fin octobre, Samsung profitait de sa conférence développeur pour présenter son nouvel ordinateur portable sous la marque Galaxy, le Samsung Galaxy Book Flex. Alors que le CES de Las Vegas commencera dans quelques jours, le constructeur coréen a présenté une version plus accessible, le Samsung Galaxy Book Flex α (Alpha).

Ce Galaxy Book Flex Alpha reprend les grandes lignes du modèle présenté en octobre dernier. On retrouve ainsi un châssis hybride permettant de faire pivoter l’écran à 360 degrés pour transformer l’ordinateur en tablette. L’écran de 13,3 pouces utilise par ailleurs une technologie d’écran QLED — comme le précédent Galaxy Book Flex — avec une définition de 1920×1080 pixels et une luminosité maximale de 600 cd/m² comme le rapporte GizmoChina.

Parmi les caractéristiques techniques, on peut également citer l’intégration de puces Intel de 10e génération, bien qu’on ignore encore le modèle. Pour la batterie, Samsung a intégré un accumulateur de 54Wh sur son Galaxy Book Flex Alpha, promettant 17,5 heures d’autonomie. Quant à la mémoire RAM, les utilisateurs auront le choix entre 12 et 8 Go au format LPDDR4, tandis que le stockage SSD pourra être de 256 ou 512 Go selon le modèle choisi. Le Samsung Galaxy Book Flex α est compatible avec le Wi-Fi 6 et intègre une webcam 720p, deux haut-parleurs de 1,5W, un lecteur d’empreintes digitales, une prise USB-C — également utilisée pour la recharge — deux prises USB 3.0, une prise HDMI, un port microSD et une prise casque.

Le Samsung Galaxy Book Flex Alpha sera d’abord lancé aux États-Unis à partir de 830 dollars, soit 744 euros HT, d’ici juin prochain. Pour l’heure, on ignore encore si le PC portable sera également lancé en France. Nous avons interrogé Samsung France à ce sujet et mettrons cet article à jour lorsque nous aurons davantage d’informations.